Olympia in Soča, Val pa ne

Julijski dnevi so bili na goriški odbojkarski sceni še posebej vroči. Potem ko je sodelovanje z Olympio in Slogo Tabor padlo v vodo – kluba se naposled nista dogovorila za skupno ekipo v B-ligi – so pri najvišje postavljenem goriškem klubu zavihali rokave, v pogovore povabili še Sočo in Val, s katerimi že od leta 2013 sodelujejo v projektu goriške moške odbojke (v katerem je vključen tudi Naš prapor), ter sedli za mizo, da v danih razmerah snujejo najbolj smiselno razporeditev ekip in igralcev.

V lanski sezoni sta bila nosilca članskih ekip Olympia, ki je nastopala v C-ligi, in Val v D-ligi, pod okriljem štandreškega društva pa je nastopala tudi ekipa U18. Ekipo U16, v kateri so sicer igrali tudi igralci Vala U18, pa je režirala Soča. V novi sezoni bo Olympia še vedno vrh piramide, ekipe D-lige, U18 in U16 pa bodo nastopale pod okriljem Soče. Odbojkarski klub Val bo torej letos brez članske in mladinske ekipe, kar pa so pri štandreškem društvu povsem sprejeli, saj – tako predsednik Sandro Corva – verjamejo v skupni projekt, ki mora nadaljevati po najbolj smiselni poti. Pri Valu bodo moči usmerili spet v najmlajše, s katerimi želijo začeti nov cikel.