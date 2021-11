Organizatorji Gira 2022 razkrili traso slovenske etape

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes razkrili trase šestih razgibanih etap na prihajajoči, 105. izdaji Gira, ki bo na sporedu prihodnje leto med 8. in 30. majem, med njimi tudi deloma slovensko od Marano Lagunareja do cilja v Castelmonteju oziroma na Stari gori (178 km). Čeprav organizatorji še niso razkrili datumov bo »slovenska etapa« na vrsti v petek, 27. maja, med drugim pa bo obiskala Kobarid z zahtevnim vzponom na Kolovrat.

Medtem ko so organizatorji na ponedeljkov prvi dan predstavitev etap 105. Gira razkrili trase še petih sprinterskih etap (pred prihodom v Italijo bosta dve na Madžarskem), so danes razgrnili še trase šestih razgibanih etap. Ena od teh bo med Marano Lagunare do cilja v Castelmonteju oziroma na Stari gori (178 km). V etapi bodo morali kolesarji premagati kar 3230 višinskih metrov. Med 102 in 135 km bo trasa potekala po Sloveniji in se prek Trnovega ob Soči spustila do Kobarida, od koder bo sledil zahteven desetkilometrski vzpon na Kolovrat s povprečnim naklonom skoraj deset odstotkov. Etapa se bo po ponovnem prečkanju slovensko-italijanske meje na Kolovratu nato končala dobrih 40 km kasneje na svetišču na Sveti gori, in sicer z osemkilometrskim ciljnim vzponom.

Tudi v tem letu je dirka po Italiji deloma potekala po slovenskih cestah, in sicer 23. maja, ko je bil v Brdih pravi praznik kolesarstva ob toplem sprejemu kolesarjev s kopico navijačev in glasnim vzdušjem, zlasti ob prizorih z vzpona v Gornje Cerovo. Giro je Slovenijo obiskal prvič po 17 letih. Prihodnje leto se bo dirka po Italiji začela na Madžarskem. S tem se bo rožnata pentlja prvič po letu 2018 začela v tujini, takrat je bil start v Izraelu.