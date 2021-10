Orientacista ŠZ Gaja Polojaz in Ferluga krojila državni vrh

Mladinska reprezentanta, državna prvaka, na vrhu tudi na skupni razvrstitvi italijanskega pokala. Tako sta letošnjo bogato sezono zaključila orientacista ŠZ Gaja Nastja Ferluga in Goran Polojaz. Oba sta piko na i postavila še avgusta, ko sta nastopila na evropskem mladinskem prvenstvu v Latviji, sicer brez vidnejših uvrstitev.

Vseskozi je izstopal predvsem Goran Polojaz, ki je v mladinski kategoriji M18 tekmoval proti leto starejšim, a kljub temu bil čisto pri vrhu. Okitil se je z državnim naslovom na srednji in dolgi progi, bron si je pritekel v sprintu, osvojil skupni seštevek italijanskega pokala v sprintu, četudi to ni njegova najljubša disciplina, drugi pa je bil v seštevku pokala na srednje in dolge proge.

V isti kategoriji bo nastopal še v prihodnji sezoni, konkurenti ostajajo isti, zato če bo sezona vsaj tako uspešna kot je bila letošnja, že ve, kam sodi. »S sezono na državni ravni sem skratka zelo zadovoljen. Še najbolj me presenečajo dobri rezultati v sprintu,,« je ocenil sezono na Apeninskem polotoku.

Med najboljšimi v Italiji v starostni skupini W16 je bila celo sezono tudi tekmovalka Gaje Nastja Ferluga. Šestnajstletnica se je letos okitila z državnim naslovom na srednje proge, v skupnem seštevku italijanskega pokala v sprintih je bila druga, v seštevku tekem na srednje in dolge proge prav tako druga. »Nasploh sem z rezultati zadovoljna, a opažam, da lahko še napredujem. Škoda, da sem nekaj tekem končala pod stopničkami in posledično izgubila nekaj dragocenih točk,« je pojasnila Nastja, ki je letos prvič tekmovala tudi na evropskem mladinskem prvenstvu.