Osem točk Dragića, prvi koš Čančarja, počitek Dončića

Klubi v severnoameriški košarkarski ligi NBA se pripravljajo na novo sezono, ki se bo začela 22. oktobra. Vlatko Čančar, ki je član moštva Denver Nuggets, je dosegel prvi točki v NBA, in sicer v gosteh proti Portlandu, kjer so gostje slavili s 105 : 94. Čančar je tudi dosegel po en skok in podajo. Miami Heat Gorana Dragića je na Floridi gostil San Antonio Spurs in zmagal s 107:89. Dragić je v 20 minutah zbral osem točk, tri skoke in štiri podaje. Dallas Mavericks, pri katerih igra Luka Dončić, so gostovali v Oklahomi in izgubili s 104:119. »Čudežni deček« ni stopil na igrišče, saj mu je trener namenil počitek.