»Otrokom želimo nuditi čim več kakovostne športne vzgoje«

Zamejska športna šola: tako je naslov najnovejšemu projektu Združenja športnih društev v Italiji (ZSŠDI), ki ga letos izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenijie. Gre za razsežni projekt, v katerega se je pred kratkim preko razpisa vključil tudi kineziolog Diego Celin. Tržačan, 27 let, bivši košarkar Bora, ki se je lani pridružil ekipi Brega v promocijski ligi, je zaključil dodiplomski študij aplikativne kineziologije na Univerzi na Primorskem. Ob praksi v študijskih letih je izkušnje pridobival med vodenjem fitnesa pri Boru (september 2016–januar 2019) in poučevanjem na osnovnih šolah v Izoli ter Piranu in Sečovljah v zadnjih dveh letih. Že nekaj let živi v Ankaranu, vseskozi pa je razpet med slovensko Obalo in Trstom, saj je na tržaškem Tartiniju magistriral iz klarineta.

V čem je poanta projekta Zamejska športna šola?

To je večplasten projekt. Sam sem odgovoren za ure športne vzgoje v osnovnih šolah. Gre predvsem za izvajanje ur športne vzgoje s poudarkom na osnovni motoriki, kar je lahko tudi v oporo nekaterim učiteljem pri nadaljnjem samostojnem izvajanju. Ravno ta starost je, kot vemo, najbolj pomembna za pridobivanje osnovnh gibalnih vzorcev in gibov. Želimo si, da bi ta pomoč postala stalnica na osnovnih šolah in da bi lahko otrokom nudili še več ur kakovostne športne vzgoje.

Več v današnjem Primorskem dnevniku