Pallacanestro Trieste tudi uradno v A-ligi

Pallacanestro Trieste je tudi uradno vpisan v prvenstvo A-lige 2019-20. Vest je danes sporočilo tržaško društvo, ki je predčasno zaključilo vse upravne obveze za vpis. Predsednik Gianluca Mauro ni mogel prikrivati zadovoljstva, kajti gre po njegovih besedah za pomemben simbolni trenutek. Povedal je med drugim, da je društvo v teh dneh zelo dejavno bodisi na igralskem trgu za sestavo ekipe kot pri iskanju pokroviteljev. V prvi vrsti se je zahvalil navijačem za zaupanje in med drugim povedal, da se abonmajska kampanja dobro nadaljuje. Trenutno je treba ohraniti mirno kri in imeti potrpljenje, je med drugim opozoril, saj je potreben čas, pogovori pa potekajo v smeri dolgoročne stabilnosti društva in nadaljnjega razvoja.