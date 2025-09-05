Pallamano Trieste znova v A-ligi Gold

Obdobje priprav je mimo, od jutri dalje gre zares. Pallamano Trieste 1970, ki bo po le eni sezoni v A-ligi Silver zopet igral v najvišji italijanski A-ligi Gold, bo prvenstvo začel že jutri ob 20. uri na domačem igrišču na Čarboli proti Junior Fasanu.

Kot omenjeno, se je tržaški prvoligaš vrnil v elitno tekmovanje le po eni sezoni nastopanja v A-ligi Silver, v kateri si je napredovanje prislužil že štiri kroge pred koncem prvenstva. Za letošnjo sezono je vodstvo kluba potrdilo domačega trenerja Andreo Carpaneseja, tudi nekdanjega igralca kluba, ki je Trst takoj popeljal do napredovanja. Jedro ekipe ostaja podobno lanskemu. Klub so zapustili nekateri, predvsem tuji igralci, a so se Tržačani tudi dodobra okrepili.

»Novi igralci so se dobro vključili v ekipo. Takoj so pokazali svojo vrednost, ne samo s športnega vidika, ampak tudi človeškega,« je včeraj ob predstavitvi ekipe na tržaški občini za Primorski dnevnik dejal trener Andrea Carpanese.

Z navdušenjem in ponižnostjo

»Prvenstvo bo zelo naporno, a se bomo skušali z njim spopasti na najboljši možen način, s ponižnostjo, ki jo ima ekipa, ki je komaj napredovala. Zavedamo se, da imamo za sabo pomembno preteklost, a skušamo gledati v prihodnost in delati za to, da bi dosegli dober rezultat,« je še dejal trener najbolj trofejnega rokometnega kluba v Italiji, ki se lahko pohvali s 17 državnimi naslovi. Zadnji sega v sezono 2001/2002.