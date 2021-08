Pet olimpijskih krogov zamenjal simbol paraolimpijskih iger

Paraolimpijski ogenj je danes pripotoval v Tokio, kjer bo po mestu potoval še štiri dni, do torka, 24. avgusta, ko bo prispel na olimpijski stadion. Plamenice so v preteklih dneh obiskale še tri druge prefekture, vse pa bodo danes združili v eno glavno.

Olimpijsko dogajanje pa so v Tokiu tudi simbolično nadomestili s paraolimpijskim, saj je pet olimpijskih krogov na posebni plavajoči ploščadi v tokijskem zalivu zamenjal simbol paraolimpijskih iger, agitos, sestavljen iz treh krivulj v rdeči, modri in zeleni barvi. Velikanska konstrukcija tehta kar 94 ton, visoka je 17,5 metra in dolga 23 metrov. Znak bo tam ostal do konca iger 5. septembra, ponoči pa bo tudi osvetljen.