»Petarda« Krasa, prva točka za Primorje

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Virtus Corno 0:0

Primorje: Persic, Kuniqi, Ingrande, Pagliaro, Benzan, Bucca, Poropat (Girardini), Gridel (Issam), El Moujhadi (Abduramanović), Školnik, Zarattini (De Luca). Trener: Campo.

Kljub dežju se je na Rouni zbralo kar nekaj navijačev in radovednežev, ki so hoteli preveriti na lastne oči, kako se bo odrezalo »novo« Primorje. Campovi rdeče-rumeni so proti Virtusu iz Korena, ki ga vodi lanski trener Mladosti Stefano Caiffa, dali vse od sebe. Gostje so imeli morda nekaj več priložnosti za gol. Pred nasprotnikovimi vrati pa so bili nevarni tudi domači nogometaši. Delitev točk je bila torej pravična. »Prepričan sem, da lahko ta ekipa stopi še marsikomu na prste,« je bil po tekmi zadovoljen predsednik Roberto Zuppin.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen - Forum Julii 5:1 (3:0)

Strelci: 7. Kocman, 19. Volaš 11-m, 40. Savron, 53. Volaš 11-m, 55. Kocman, 86. Pines Scarel 11-m

Kras Repen: Francescutti, Beqiraj, Sain (Škabar), Strussiat, Cudicio, Simeoni, Kocman (Paolo Bresich), Dekovic, Volaš (Formigoni), Savron (Matuchina), Petracci (Zappalà). Trener: Pahor.

Junaka današnje tekme v Repnu sta bila napadalca Ivan Kocman in Dalibor Volaš, ki sta zadela po dva gola. Kras je zasluženo visoko premagal čedajski Forum Julii. Končni izid pa bi lahko bil še višji, saj so rdeči ustvarili še številne priložnosti za gol.

Risanese - Sistiana Sesljan 3:1 (3:0)

Strelec: Germani 62.

Sistiana Sesljan: Colonna (Gon), Fabris, Kerpan, Francioli (Vasques), Tomizza, Carli, Germani, Disnan (Marincich), D. Colja, Carlevaris, Celea (Cassara). Trener: Musolino.

Slab prvi polčas je bil usoden za Sistiano Sesljan, ki je nato reagiral v drugem polčasu. Deset minut pred koncem tekme je David Colja zgrešil najstrožjo kazen. Kdo ve, če bi jo zadel, bi se lahko srečanje znova razživelo. Sistiana Sesljan bo v soboto v Vižovljah ob 16. uri gostilo močno ekipi Zaule.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Gonars 1:0 (1:0)

Strelec: Veljkovič 44. 11-m

Mladost: Cantamessa, D. Peric, Comar, Tabai, Iodice, Lavrenčič, Sangalli, Bragagnolo, A. Cadez, Marassi, Veljkovič. Trener: Pinatti.

Mladost je na prvi domači tekmi osvojila prvo prvenstveno zmago. Zmagoviti gol je v 44. minuti zadel Veljkovič z najstrožje kazni, ki si jo je izboril sam. Isti igralec je penal zastreljal v 80. minuti. Gostje so končali tekmo z igralcema manj. Mladost je imela še številne priložnosti za gol s Sangallijem, Tabaiem in Veljkovičem. Alan Cadez pa je na začetku drugega polčasa zadel vratnico.

Zarja - Gradese 3:1 (1:0)

Strelci: 41. Zucchini 11-m, 55. Spadaro, 65. Bernobi

Zarja: Daniel Marković, Mattera, Spadaro, Zucca, Aiello, Varglien, Cepar (Racman), Cottiga (Sgorbissa), F. Bernobi (Vascotto), Zucchini (Chizzo), Norante (Mazzaroli). Trener: Roviglio.

Zarja je z levo nogo premagala gostje iz Gradeža, ki v Bazovici nisi pokazali dejansko ničesar. Zarja je sicer povedla šele v 41. minuti, ko so se gostujoči branilci dotaknili žoge z roko v kazenskem prostoru. Po dvajsetih minutah drugega polčasa je bilo že 3:0. Gostje, ki so ostali z možem manj, so častni gol zadeli proti koncu tekme.

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Primorec 1:2 (0:1)

Strelca: 28. Capraro; 75. Capraro, 90. Bazzara

Breg: Blasevich, Calabrese, Spena (Bazzara), Andreassi, Bobbini (Saule), Madrusani (Pischianz), Labella (Ligotti), Schiraldi (Marchetti), Carbone, Cermelj. Trener: Quagliarello.Primorec: Sorrentino, Fedele, N. Tesser, R. Dicorato, Frangini, De Leo, Capraro, Grego, Castrillon, Cerebuch, Iadanza. Trener: De Sio.

Rdeč karton: 79. Schiraldi

Tekma je v Dolini je bila precej izenačena. Nogometaši Primorca pa so bili bolj spretni, saj so izkoristili napake domače obrambne vrste. Breg je zmanjšal zaostanek šele v 90. minuti, ko je bilo prepozno.

Sovodnje - Vesna 4:1 (2:0)

Strelci: 3. Dornik 11-m, 45. Formisano; 60. Dornik 11-m, 80. Barukšič, 90′ Formisano

Sovodnje: Fabricijo, Čavdek, Ribolica, Kogoj, J. Petejan, Dornik (Liut), Rijavec, Fornisano (Stacul), Černe (Falcone), Lutman (Noto). Trener: Feri.

Vesna: Bombardieri, Cuk (Rodella), Renar, Košuta (Carli), Miniussi, Veronesi, Poiani (Cortellino), Gargiuolo, Bubnich (Leghissa), Skerlič, Colja (Barukšič). Trener: Sardoč.Rdeča kartona: Bombardieri in Miniussi.

Poročilo s tekme bomo tokrat začeli od konca, ko so nogometaši zapuščali igrišče s »težkimi« besedami in celo s prerivanjem, kar ne sodi na športna igrišča. Nogometaši Sovodenj so imeli na razpolago dve enajstmetrovki. Sodnik pa je izključil dva igralca Vesne.