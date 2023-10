»Petarda« Krasa, v Dolini in v Žavljah premočna burja

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Fiume Bannia 1:1 (1:0)

Strelca: 33. Bertoli, 55. Barattin (FB)

Juventina: Gregoris, Furlani, Brichese, Zanolla, Colavecchio (De Cecco), Russian, Bertoli, Botter, Pillon, Lombardi (Piscopo), Specogna (Tuan). Trener: Bernardo.

Izključen: trener Bernardo

Juventina bi si tokrat zaslužila vse tri točke. Nogometaši štandreškega kluba so večji del srečanja deržali vajeti igre v svojih rokah in v taboru Fiume Bannie je bil najboljši na igrišču vratar Andrea Zanier, ki je ubranil celo serijo Juventininih strelov. Gostitelji so v prvem delu prikazali res odlično igro in zasluženo povedli z Bertolijem. V drugem polčasu pa so gostje uspeli izenačiti po zaslugi ene redkih priložnosti, ki so jih ustvarili. »V prihodnjih treh krogih nas čakajo tri tekme, ki so v našem dometu: Codroipo, Spal in Maniago Vajont. Skušali bomo osvojiti čimveč točk,« je po tekmi dejal športni vodja Juventie Giuliano Fantini, ki je bil zelo zadovoljen z igro Juventininih nogometašev.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – UF Monfalcone 5:2 (1:1)

Strelci: 34. Acampora (U), 39. Perhavec; 50. Rajčević, 55. Perhavec, 60. in 63. Pagliaga, 72. Tranchina (U)

Kras Repen: Busan, Degrassi (Tuiach), Ferluga, Rajčević, Djukić, Cattera, Perhavec, Badžim, Pagliaga (Ačić), Kuraj, Pitacco (Velikonja). Trener: Kneževič.

Z odlično predstavo predvsem v drugem polčasu je Kras Repen povsem nadigral visoko uvrščeno ekipo UF Monfalcone. V prvem polčasu so bili gostje enakovredni domačim nogometašem in so celo prvi povedli v 32. minuti. Varovanci trenerja Kneževiča so takoj odreagirali in izid s Perhavcem izenačili. V drugem delu srečanja so gostitelji igrali kot prerojeni. Poznalo se je tudi, da je na igrišče stopil nekdanji slovenski reprezentant Etien Velikonja. Z njim v ekipi je bila igra domačega moštva učinkovitejša in v pičlih 18 minutah je Kras Repen dosegel štiri zadetke ter povedel s 5:1. Na koncu so gostje dosegli le še častni gol za končni 5:2.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Opicina preložena

Tekmo v Dolini so preložili zaradi močne burje in razmočenega igrišča.

Sovodnje – Muggia 2020 0:4 (0:2)

Sovodnje: Zanier, A. Juren (Boškin), Marušič, Simčič, Rijavec, Feri, Petejan, Visintin (Predan), Umek (N. Tomsič), Marassi (Žibernik), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Miljska ekipa, ki letos cilja na napredovanje v višjo ligo, je iz Sovodenj zasluženo odnesla domov vse tri točke. Gostitelji so se predvsem v prvem polčasu dobro upirali in so ustvarili kar nekaj dobrih priložnosti za gol. Umkov strel se je odbil od prečke, dobro priložnost je zapravil Martin Juren, Kožuhov prosti strel pa je dobro branil gostujoči vratar Torrenti. Muggia je drugi gol zadela tik pred koncem polčasa, kar je precej potrlo domačine.

2. AMATERSKA LIGA

ISM Gradisca – Zarja 1:3 (0:2)

Strelci: 43. Racman, 45. Rizzotto; 85. Russo

Zarja: Savi, Stocca Kralj, Čufar (Cerebuch), Danese, Lucchesi, Racman, Kočić (Macor), Rizzotto (Accadia), Formigoni (Russo), Fabris, Di Donato (M. Lakoseljac). Trener: F. Lakoseljac.

Rdeč karton: 49. Fabris

Po zanesljivi domači zmagi s 3:0 proti Montebellu Don Boscu so bili nogometaši Zarje spet uspešni in zasluženo v Gradišču premagali ekipo ISM. Varovanci treneja Lakoseljaca so igrali dobro in že po prvem polčasu vodili z 2:0 z goloma Racmana in Rizzotta. Z dobro igro so nadaljevali tudi v drugem delu srečanja, čeprav so že v 4. minuti ostali z možem manj. V 40. minuti je tretji gol za goste dal Russo. Tedaj pa dogodek, ki se ga le redkokdaj vidi na nogometnih igriščih: ko so nogometaši Zarje proslavljali in se objemali po golu Russa, so domači nogometaši stekli do vrat gostov in neovirano dosegli gol. Sodnikova piščalka pa je ostala nema. Pravilnik sicer to dovoljuje.

Primorec – Pieris 0:2

Primorec: Pian, Giani, Tranquillini, Sauroni, Leone (Rizzotti), Varzaru, Brun (Čubej), Pazzaglini (Veglia), Djibj (Minozzi), Celardi (Papi), G. Mascolo. Trener: Graziano.

Gostje iz Pierisa so v Trebčah igrali bolje in zasluženo odnesli domov celoten izkupiček.

Muglia – Vesna preložena

Tekmo v Žavljah so preložili zaradi močne burje in razmočenega igrišča.

Bisiaca – Primorje 5:0 (3:0)

Primorje: Milloch, Fraia, Altaf, Guzzardi, Fatigati (Morleo), Spagnoletto (De Bosichi), Ciobanu, Gaudenzi, Ndiaye, Bossi (Destradi), Beorchia (Chiatto). Trener: Fiore.

Primorje se je iz Štarancana vrnilo brez osvojene točke. Že po prvem polčasu je bil izid 3:0 za Bisiaco, ki je v drugem polčasu zadela še dva gola.