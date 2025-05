Peter Devetta je bil vpoklican v italijansko reprezentanco U18

Obetavni goriški košarkar Peter Devetta (letnik 2007) je bil vpoklican v italijansko državno reprezentanco U18. Na spisku selektorja Marca Sodinija je 24 košarkarjev, ki se bodo od 9. do 11. maja zbrali na tridnevnih pripravah v kraju Montegrotto Terme pri Padovi. Ob Devetti, ki v letošnji sezoni igra za čedajski UEB v C-ligi in v prvenstvu U19 »eccellenza«, je na seznamu še en igralec iz Furlanije - Julijske krajine, in sicer Tommaso Fabbro iz videmskega APU, medtem ko je Devettov soigralec Birane Ndiaye (2008)med rezervami.

Osemnajstletni Devetta, ki je doma s Poljan in obiskuje peti razred znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, je košarkarsko dozorel pri goriškemu Domu. Po koncu lanske sezone se je zanj zanimalo veliko klubov, med drugimi tudi Pallacanestro Trieste in Jadran, naposled pa je sprejel ponudbo iz Čedada. Izbira se mu je obrestovala, saj je konec januarja tudi že debitiral s člansko ekipo Gesteca v italijanski A2-ligi.