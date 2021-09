Petra Doglia in Aleksander Gergolet državna prvaka

Tržaško veslaško društvo Saturnia in tržiški Timavo sta se iz Piemonta, kjer je na jezeru Candia med Turinom in Ivreo konec tedna potekalo državno klubsko prvenstvo, vrnili s polno košaro kolajn. Medalje, tudi zlati, sta domov prinesla slovenska veslača Petra Doglia iz Nabrežine in Aleksander Gergolet iz Doberdoba. Petra Doglia (letnik 2003), ki obiskuje zadnji letnik tržaškega liceja Antona Martina Slomška, je v starostni skupini over 17 osvojila državni naslov. Slovenska članica Timava se je z zlato kolajno okitila v dvojcu brez krmarja skupaj s klubsko sotekmovalko Barbaro Camarotto. Petra Doglia se je pol ure po osvojitvi zlate kolajne spet zagrabila za vesli in to na četvercu, s katerim je nato osvojila še bron.Leto starejši Aleksander Gergolet, ki je prav tako član tržiškega kluba Timavo, je v Piemontu prav tako zagrabil za zlato. Najhitrejši je bil na mešanem dvojcu v skupini over 17.