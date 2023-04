Pilili bodo spikerske sposobnosti

V sklopu izobraževalnega programa Spretno(ra)sti Mladinski dom, SLOV.I.K. in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji prirejajo delavnico za spikerje športnih in kulturnih dogodkov, ki bo v soboto, 29. aprila, v Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini. Delavnica je nastala iz želje, da bi slovenskim športnim in kulturnim sredinam nudili možnost izobraževanja lastnega kadra na področju moderiranja prireditev. Celodnevno delavnico vodi Evgen Ban, operativni tajnik ZSŠDI, sicer tudi radijski in televizijski voditelj ter poklicni moderator in spiker z dolgoletnimi izkušnjami na mednarodni ravni. Na njegovi dopoldanski delavnici bodo udeleženci vadili vse elemente javnega govora, ki jih mora obvladati poklicni napovedovalec dogodkov: primerno gibanje v prostoru, uporabo glasu in mikrofona ter tehnike za oblikovanje učinkovitega javnega nastopa. V popoldanskih urah pa bosta predavali jezikoslovka in predavateljica na Univerzi v Ljubljani, sodelavka SLORI-ja, dr. Matejka Grgič ter diplomirana dramska igralka in predavateljica govora na AGRFT, Alida Bevk. Prva bo predavala o sporazumevalni spretnosti govorcev in govork in o tem, kaj vpliva na učinkovito sporazumevanje, druga pa o osnovnih elementih govora, kot so dihanje, dikcija in beseda.

Delavnica za spikerje športnih in kulturnih dogodkov je brezplačna, vključno s kosilom ter pijačo in prigrizki med odmori.

Prijave so na voljo do petka, 28. aprila, ob 16. uri na: www.zssdi.it in na www.spretnorasti.org.

Program

9.30 – 11.00: Evgen Ban – Postani spiker tudi ti (1.del)

11.15 – 13.00: Evgen Ban – Postani spiker tudi ti (2.del)

13.00 – 14.00: kosilo

14.00 – 15.30: dr. Matejka Grgič – Slovenščina, moj jezik

15.30 – 17.00: Alida Bevk – Dikcija in govor