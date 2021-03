Po dveh dneh daleč od Tokia

Zadnja kvalifikacijska regata za olimpijske igre v Tokiu na otoku Lanzarote se ni začela najbolje za italijanske posadke. Po dveh regatnih dneh je vseh šest dvojic – med katerimi sta tudi jadralki TPK Sirena Jana Germani in Carlotta Omari (ki sicer tekmuje za Fiamme Oro) – daleč od tekmic, ki prav tako še lovijo vozovnico za Tokio. Ob Italiji se za zadnje evropsko mesto na olimpijskih igrah bori namreč še šest držav – ob Italiji še Belgija, Hrvaška, Češka, Rusija, Finska in Švedska, ki pa so trenutno vse višje postavljene.

Najbližji tekmicam sta Jana Germani in Giorgia Bertuzzi (Malcesine), ki sta po šestih plovih na 30. mestu. Osvojili sta 8., 22., 12., 14., 8. in 17. mesto. »Od 25. mesta nas loči le 8 točk, tako da je vse možno,« je še dejala še ne 22-letna jadralka, trikratna državna prvakinja v tem razredu.

Drugi najboljši Italijanki sta 33. (Porro in Floridia), Tržačanki Carlotta Omari in Matilda Distefano pa sta 38. (posamični plovi 17., 20., 14., 11., 18. 14.).

Vodita Norvažanki Ness in Ronningen, drugi sta olimpijski prvakinji Brazilki Grael in Kunze, tretji pa Nizozemki Bekkering in Duetz.