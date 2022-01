Po letu 2020 spet zamejsko smučarsko prvenstvo

Zamejsko smučarsko prvenstvo se vrača prvič po letu 2020. Zadnjič so Pokal ZSŠDI, kot ga poimenujejo, podelili januarja 2020, torej pred začetkom pandemije. Lani je izvedba odpadla, letos pa bo vendarle priljubljena zimska športna prireditev vnovič zaživela. Tekmovanje za 39. Pokal ZŠSDI bo zrežiral Smučarski klub Brdina v kraju Forni di Sopra na progi Cimacuta v nedeljo, 30. januarja. Takrat bo jasno, kdo bo v zlati knjigi prvakov nasledil Tei Strani in Eriku Bordonu, ki sta naziv zamejskega prvaka v alpskem smučanju osvojila leta 2020.

Tekma s prvim spustom se bo začela ob 10. uri (ogled proge med 9.15 in 9.45), takoj za tem pa bo še finalni (drugi) spust za 12 najboljših v članskih kategorijah v moški in ženski konkurenci ter 8 najboljših v mladinskih kategorijah (naraščajniki/ce in mlajši). Ta bo določil nove zamejske prvake.

Društva imajo (nepreklicno!) čas za prijavo udeležencev do danes do 17. ure.

Prvenstvo bo sicer povsem prilagojeno priporočilom, ki jih je pripravila smučarska zveza Fisi za zajezitev koronavirusa. Zato bodo na letošnjem prvenstvu lahko nastopili samo tisti, ki izpolnjujejo pogoj PC (prebolevniki ali cepljeni) in imajo torej okrepljeno covidno potrdilo. Za mlajše od 12. leta bodo morali starši izpolniti samoizjavo, v posebnih primerih pa bo nujen negativen PRC-test.