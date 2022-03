»Po osvojitvi evropskega naslova bi moral poseči športni psiholog«

O polomu italijanske nogometne reprezentance, ki je po četrtkovem presenetljivem porazu proti Severni Makedoniji ostala brez uvrstitve na svetovno prvenstvo v Katarju, smo se pogovorili z nogometnim trenerjem in selektorjem Žil Mariom Adamičem. Reprezentanca Slovencev v Italiji se bo junija udeležila Europeade na Koroškem.

Trener Mario Adamič, kako komentirate izpad Italije proti Severni Makedoniji?

Italiji ni bila usodna tekma proti Severni Makedoniji, ki je bila resda začarana, ampak slabi rezultati v kvalifikacijah. Po treh zaporednih zmagah je sledilo domače izenačenje proti Bolgariji in takrat so se začele težave. Italijanski nogometaši so prišli na četrtkovo tekmo pod velikim pritiskom. Po lanski zmagi na EP se je nekaj zataknilo, Mancini pa ni bil sposoben sam rešiti težav. Zmanjkal je psiholog, ki bi po lanskem slavju znal pravilno usmeriti ekipo.

Hibe niso le tehnične in taktične narave, ampak tudi mentalne.

To je tesno povezano med seboj. Če je Italija osvojila EP, pomeni, da določeno kakovost ima. Proti Makedoncem so imeli Italijani kar nekaj priložnosti, pri zaključkih pa so bili zelo nenatančni. Mentalno se je nekaj zataknilo. Pred petimi leti je Italija izgubila mesto na SP 2018 v Rusiji po porazu proti Švedski, tista ekipa pa je bila na koncu svojega cikla. Današnja reprezentanca pa je še mlada, a po lanskem EP ni naredila mentalnega preskoka.

Mislite, da bi moral Mancini še naprej ostati na klopi Italije?

To je v prvi vrsti odvisno od odnosov v reprezentanci. Na videz zgleda, da ima Mancini dober odnos z nogometaši. Mancini je Italiji vcepil dober sistem igre, njegova kakovost ni vprašljiva. Ne poznam pa realnih internih odnosov. Tudi pri tej odločitvi bi lahko imelo mnenje psihologa pomembno težo.