Po prvem dnevu Germani-Bertuzzi na vrhu

Regata za svetovni pokal v Palmi de Mallorci se je za tržaško jadralko Jano Germani, ki tekmuje za vojno mornarico, je pa še vedno članica TPK Sirena, začela odlično. Po prvem dnevu in enem plovu je s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi v olimpijskem razredu 49er FX na 1. mestu, ki si ga delita z Švedinjama Bobek in Berntsson. Drugi najboljši italijanski dvojec sta Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro na 25. mestu, potem ko sta bili včeraj 16. Omari je tudi članica vojaške ekipe, še vedno pa je tudi članica barkovljanskega kluba Sirena.

Letošnje prve regate za svetovni pokal se je udeležila tudi Openka Mija Škerlavaj, ki tekmuje v mešanem dvojcu v olimpijskem razredu 470 z Martinom Frasom. Openka, ki je svojo tekmovalno pot začela pri TPK Sirena, zdaj pa tekmuje za portoroški Pirat, je s sotekmovalcem po prvem tekmovalnem dnevu skupno na 69. mestu.