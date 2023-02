Podvig Juventine, Kras nima sreče

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Fiume Bannia 2:2 (2:1)

Strelci: 3. Rajčević, 24. Paliaga; 31. Sellan (FB), 90. Sellan (FB)

Kras Repen: Zitani, Simeoni, Degrassi, Dekovic, Dukić, Rajčević, Raugna, Perić, Paliaga (od 85. Lukač), Kocman (od 70. Sancin), Pitacco (od 60. Autiero). Trener: Kneževič.

Rdeč karton: 80. Dukić

Kras Repen nima sreče. Kneževičevi nogometaši so bili na pragu zmage, a v 91. minuti so gostje uspeli izenačiti. Pred tem je imel stoodstotno priložnost Paliaga, da zabije še tretji gol. In tudi po golu v sodnikovem dodatku bi lahko Kras zadel v polno, saj je Sancin zgrešil z zelo ugodnega položaja. Kras je v prvem polčasu vodil z 2:0. Že v 3. minuti je Rajčević zadel po Kocmanovi podaji s kota. Ivan Kocman je podal tudi pri drugem golu, ko je bil natančen Paliaga. Gostje so v prvem polčasu zmanjšali zaostanek s Sellanom, ki je nato v drugem polčasu poskrbel za hladno prho za domačo ekipo. V 80. minuti je sodnik pokazal drugi rumeni karton Dukiću, ki je moral predčasno z igrišča.

Sanvitese – Juventina 1:2 (1:1)

Strelci: 13. Selva, 17. Mior (S); 90. Martinović 11-m

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Goz (Cuca), De Cecco, Tuan, Colonna Romano, Piscopo, Martinović, Hoti (Russian), Selva. Trener: Bernardo.

»Nismo bili najlepši, a bili smo konkretni,« je po tekmi ocenil športni vodja Juventine Giuliano Fantini, kin je pohvalil celotno ekipo. »Vedeli smo, da je tekma proti Sanviteseju zelo pomembna. Fantjen so že med tednom trdno trenirali in na tekmi so poslušali vsa navodila trenerja.« Juventina, ki je spet igrala z okrnjeno postavo, je povedla s Selvo, a gostitelji so kmalu uspeli izenačiti. Ko je vse kazalo, da si bosta ekipi razdelili točko, je Piscopo potegnil iz cilindra rešitev in je izsilil enajstmetrovko, s katere je bil uspešen Martinović.

PROMOCIJSKA LIGA

Risanese – Primorec 1966 1:1 (0:0)

Strelca: 80. Lo Perfido, 97. Zamparo (R)

Primorec: S. Furlan, Ferro, Ferluga, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola (Acić), Zaro (Benzan, Giovannini), Pisani (Iadanza), Lo Perfido, Schiavon (Lombisani). Trener: Campo.

Rdeč karton: 37. Ciliberti (dvojni opomin)

Primorec je imel v Risanu zvrhano mero smole. Gostje so že od 37. minute igrali brez Cilibertija, ki mu je sodnik dvakrat pokazal rumeni karton. A kljub temu je Primorec imel vajeti igre v svojih rokah vse do konca, saj je Lo Perfido zadel v polno s prostega strela v 80. minuti. V 95. minuti se je poškodoval Benzan (koleno) in je moral predčasno z igrišča. Nato so domačini v globokem sodnikovem dodatku uspeli izenačiti po visoki podaji s kota.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Aris San Polo 8:0 (5:0)

Strelci: 1. S. Nigris, 22. Sabadin, 29. Andreasi, 35. M. D’Alesio, 45. Frangini; 52. Carbone, 71. Sabadin, 80. M. D’Alesio

Breg: Blasevich (Sorrentino), Calabrese, Succi (Savino), Andreasi, Čermelj, Frangini (Carbone), Del Vecchio, Udovicich (Marchio), Sabadin, S. Nigris, M. D’Alesio. Trener: Bertucci.

Srečanje v Dolini med Bregom in zadnjeuvrščenim Arisom se je končalo že po prvem polčasu, ko so domačini vodili že s 5:0. Razlika med ekipama je bila več kot očitna.

Vesna – Montebello Don Bosco 0:4 (0:3)

Vesna: T. Košuta, Colja, Čuk (Pertot), Marturano (Špeh), Vidoni, J. Košuta, Ndyaje, Marchesan, M. Vidali (Likar), Montebugnoli, Antonič (Veronesi). Trener: Daris.

Nogometaši Vesne so igrali slabo in nezbrano. Bili so le bleda ekipa, ki je dobro nastopala v yadnjih krogih.