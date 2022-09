Podvig Sistiane Sesljana, derbi Bregu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Sanvitese 0:2 (0:1)

Kras Repen: Zitani, Raccanelli (Pagano), Potenza (Rojas Fernandez), Simeoni, Dukić, Taucer, Pitacco, Sancin, Autiero (Kocman), Murano (Pagliaro), Poropat. Trener: Kneževič.

Kras je v domačem Repnu utrpel še tretji zaporedni poraz in ostaja še naprej brez točke na dnu lestvice.

Pro Fagagna – Sistiana Sesljan 1:2 (1:0)

Strelci: 1. Cassin (F), 28. Gotter, 62. Germani 11-m

Sistiana Sesljan: Colonna, Gotter, Almberger, Madotto (Ghersetti), Vecchio, Erik Colja, L. Crosato, Disnan (Loggia), Germani (D. Colja), Vasques, Schiavon (Villatora). Trener: Godeas.

Sesljanski »delfini« so se iz Fagagne vrnili s tremi zelo pomembnimi točkami. Trener Godeas je imel velike težave s poškodbami, že po osminuh minutah, ko so domačini vodili z 1:0, pa je moral zaradi nategnjene mišice z igrišča Disnan. A kljub temu so rumeno-modri reagirali in so do konca polčasa uspeli izenačiti z Gotterjem, ki je prav gotovo eden izmed najbolj zanimivih mladih (2004) v naši deželi. V drugem polčasu so gostitelji ostali z možem manj. Sistiana Sesljan je ighral potrpežljivo in v 62. minuti je prišlo do ključnega dogodka: domači branilec je zakrivil najstrožjo kazen, ki jo je natančno izvedel Germani. »Kljub številnim poškodbam in močno oslabljeni postavi nam je uspelo odnesti domov vse tri točke. Pohvaliti moram vse fantem,« je dejal trener Denis Godeas. Sistiana Sesljan bo v sredo igral četrtfinale pokala elitne lige v Vižovljah proti Spalu, v nedeljo pa jih čaka močna Pro Gorizia.

Tricesimo – Juventina 2:0 (0:0)

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Racca, Zanon, Černe, Hoti, Papagna, Selva, Piscopo, Martinović; N. Marini, Colonna, Cuca, Sottile, Del Zotto, Garić, Juren. Trener: Sepulcri.

Trener Nicola Sepulcri je imel kar nekaj težav s postavo, saj so bili zaradi poškodb odsotni številni ključni nogometaši. Oba gola domačinov sta padla v drugem polčasu. Juventina bo v prihodnjem krogu gostila Kras Repen.

PROMOCIJSKA LIGA

Cormonese – Primorec 0:0

Primorec: Furlan, Schiavon (Iadanza), Simić (Tuberoso), Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola, D'Orso, Hoti (Lombisani), Lo Perfido, Sigur (Casi). Trener: Campo.

Primorec se je iz Krmina vrnil s točko. Trebenski belo-rdeči so v prvem polčasu zgrešili enajstmetrovko, ki si jon je izboril Schiavon. Najstrožjo kazen je nato zastreljal Hoti. »Tekma v Krminu je bila čudna, saj smo oboji malo streljali proti vratom,« je dejal spremljevalec Primorca Andrea Santi. Primorec bo v soboto na Proseku igral proti ekipi Sant'Andrea San Vito.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Isontina 0:3 (0:0)

Zarja: Flego, Gustini, Mazzarino (Gosdan), Stocca Kralj, Calzi, Lorenzi, Gavrić, Casciano, Reggente, Gunjac, Racman. Trener: Jurincich.

Zarja se je solidno upirala v prvem polčasu, nato pa v drugem delu ni zdržala nasprotnikovega pritiska. Isontina je izkoristila večjo izkušenost.

Ruda – Sovodnje 1:2 (0:0)

Strelca: 55. Klančič, 75. J. Visintin

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič, Rijavec, Petejan, Ribolica, Semolič, Čavdek, J. Visintin, Klančič, Juren (Falcone). Trener: Trangoni.

Po zmagi v Rudi so nogometaši z dvema zmagama na vrhu lestvice. Oba gola modro-belih sta padla v drugem polčasu. Domačini pa so častni gol zadeli proti koncu tekme. V nedeljo čaka sovodenjsko moštvo domači derbi proti Zarji.

Azzurra – Mladost 1:1 (0:1)

Strelec: 5. Ligia 11-m

Mladost: Gon, Di Giorgio, Furlan, Pelos, Negrin, Iodice, Zin, Petronio, Cuzzolin, Ligia, Di Bert; Ballerino, Marušič, Bianco, Papais, F. Mucci, Pers, S. Mucci, Mancino. Trener: Veneziano.

Proti močni Azzurri je Mladost povedla že po peti minuti. Domači vratar je zrušil Ligio in sodnik je pokazal na belo točko. Sam Ligia je nato uspešno izvedel enajstmetrovko. Azzurra je uspela izenačiti v drugem polčasu. Pri Mladosti so bili zadovoljni z osvojeno točko in prikazano igro.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Vesna 2:1 (1:0)

Strelci: 40. Capraro, 50. Carbone, 85. M. Vidali

Breg: Blasevich, Madrussani, Spinelli, Pllana, Čermelj, L. Nigris, Capraro (Carbone, Frangini), Maselli, Abatangelo (M. D'Alesio), S. Nigris (Udovicich), D. D'Alesio (Marchio). Trener: Bertucci.

Vesna: T. Košuta, Kaurin, Renar, Veronesi (Gargiuolo), A. Vidoni (Marchesan), J. Košuta, Antonič, Marturano (K. Vidali), Corossi, Montebugnoli, Likar (M. Vidali). Trener: Daris.

Breg je prav gotovo uprizoril lepšo igro, a Vesna ni popustila vse do zadnje minute. Derbi v 1. krogu skupine F 2. amaterske lige se je končal z zmago ekipe društva iz dolinske občine, ki je do zadnjega dela srečanja vodil z 2:0. V oprvem polčasu je v polno zadel Capraro, ki pa je pred tem zgrešil najstrožjo kazen. Pravzaprav je enajstmetrovko ubranil Thomas Košuta, ki je gol preprečil tudi v drugem poskusu, ko se je odbita žoga odbila do Caprara. V drugem polčasu je Breg z lepim golom Carboneja zadel za 2:0. Nato se je Vesna opogumila in pritiskala na Bregova vrata. Sprva zelo jalovo, nato pa bolj konkretno. In pet minut pred koncem je v polno zadel Marko Vidali. Na koncu je bilo spet vroče pred Bregovimi vrati, a rezultat se ni več spremenil.

Primorje 1924 – Campanelle 1:0 (0:0)

Strelec: 77. Pocecco

Primorje: Pahor, Tesser, Indelicato, Miniussi, Piras, Di Gregorio, Brandolisio, Grego, Saule, Pocecco (Della Valle), Villa (Muccio Crasso). Trener: Biasin.

Primorje je s solidnim nastopom osvojilo vse tri točke proti tržaški ekipi Campanelle. Zmagoviti gol je v drugem polčasu zadel Pocecco.