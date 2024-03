Pogačar drugi dan zapored najboljši

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sant Joana de les Abadessesa do Port Aineja (176,7 km) je 25-letnik za drugo zaporedno etapno zmago po Kataloniji tekmece ugnal na zadnjem vzponu in le še povišal prednost v skupnem seštevku.

Potem ko je prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze dan prej za skoraj minuto in pol ugnal konkurente, je tokrat z le navidez bolj zmerno taktiko najprej pokril napad Španca Mikela Lande (Soudal-Quick Step), nato pa se po takojšnjem protinapadu odpeljal novi zmagi naproti. Pogačar se je tekmecem odpeljal 7,4 km pred koncem, ciljno črto pa je na vrhu zadnjega vzpona na Port Aine (18,4 km/6,7 %) prečkal 48 sekund pred Lando in 1:03 minute pred Italijanom Antoniom Tiberijem (Bahrain-Victorious).

V skupnem seštevku ima slovenski as po treh od sedmih etap zdaj 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) in 2:55 minute pred danes šestouvrščenim Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe). Jutri bo na sporedu edina ravninska etapa, ki bo bržčas namenjena bodisi ubežnikom bodisi maloštevilnim sprinterjem na dirki. Trasa med Sortom in Lleido bo dolga 169,2 km.