Pogačar in ostali kolesarji v boj za rumeno majico

Odštevanja je konec. Danes se s 184,9 km dolgo etapo od Lilla do Lilla začenja 112. kolesarska dirka po Franciji. Nesporni favorit za novo zmago na najpomembnejši dirki bo tudi letos najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, v širšem krogu favoritov pa je tudi Primož Roglič.

26-letni Pogačar je po prikazanem v zadnjih dveh sezonah izraziti favorit za četrto slavje na Touru.

Vsestranska trasa ustreza tako Pogačarju kot njegovi močni zasedbi emiratov, v kateri so specialisti tako za gore kot za krajše in eksplozivne klance.

Prvi tekmeci bodo pri Vismi, ki prav tako na Tour pošilja zelo močno osmerico. Veliko bo odvisno od forme Van Aerta in zmagovalca letošnjega Gira Simona Yatesa. Britanec bo v gorah ob obeh Američanih Seppu Kussu in Matteu Jorgensonu glavni pomočnik.

Ob Vingegaardu bosta Pogačarjeva izzivalca še Evenepoel in Primož Roglič. Medtem ko prvi ob sebi nima tako zastrašujoče sedmerice pomočnikov, so se pri Red Bull-BORA-hansgrohe odločili za povsem deljen pristop.

Sprinterji in močni specialisti za klasike bodo v prvi polovici Toura odgovorni za glavna asa v gorah, ob Rogliču namreč avstrijsko-nemška ekipa stavi na Nemca Floriana Lipowitza, ki se je na kriteriju po Dofineji vrinil med Vingegaarda in Evenepoela na tretje mesto.

Poleg Pogačarja in Rogliča bosta na Touru nastopila še dva slovenska kolesarja, in sicer Matej Mohorič in Luka Mezgec. Italijani pa bodo imeli na startu 11 kolesarjev. Največ stavijo na Filippa Ganno in Furlana Jonathana Milana.

Spored etap 112. dirke po Franciji

1. etapa (5. 7.): Lille - Lille (184,9 km)*

2. etapa (6. 7.): Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer (209,1 km)**

3. etapa (7. 7.): Valenciennes - Dunkerque (178,3 km)*

4. etapa (8. 7.): Amiens - Rouen (174,2 km)**

5. etapa (9. 7.): Caen - Caen (33 km)****

6. etapa (10. 7.): Bayeux - Vire Normandie (201,5 km)**

7. etapa (11. 7.): Saint-Malo - Mur-de-Bretagne (197 km)**

8. etapa (12. 7.): Saint-Meen-le-Grand - Laval (171,4 km)*

9. etapa (13. 7.): Chinon - Chateauroux (174,1 km)*

10. etapa (14. 7.): Ennezat - Puy de Sancy (165,3 km)***

Prost dan (15. 7.)

11. etapa (16. 7.): Toulouse - Toulouse (156,8 km)*

12. etapa (17. 7.): Auch - Hautacam (180,6 km)***

13. etapa (18. 7.): Loudenvielle - Peyragudes (10,9 km)*****

14. etapa (19. 7.): Pau - Luchon-Superbagneres (182,6 km)***

15. etapa (20.7.): Muret - Carcassonne (169,3 km)**

Prost dan (21. 7.)

16. etapa (22. 7.): Montpellier - Mont Ventoux (171,5 km)***

17. etapa (23. 7.): Bollene - Valence (160,4 km)*

18. etapa (24. 7.): Vif - Col de la Loze (171,5 km)***

19. etapa (25. 7.): Albertville - La Plagne (129,9 km)***

20. etapa (26. 7.): Nantua - Pontarlier (184,2 km)**

21. etapa (27. 7.): Mantes-la-Ville - Pariz (132,3 km)*

***** - gorski kronometer

**** - kronometer

*** - gorska etapa

** - razgibana etapa

* - ravninska etapa