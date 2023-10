Pogačar še tretjič zapored prvi na lestvici najboljših kolesarjev

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo še tretjo sezono zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenska reprezentanca pa bo imela na startu cestne dirke na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto polno kvoto štirih kolesarjev.

Čeprav je Uci mejo postavil na 17. oktober, ko bo končana še zadnja dirka svetovne serije po Guangxiju (12. - 17.), je že nekaj časa jasno, da bo Slovenija na prihajajočih OI na cestni dirki lahko nastopila s štirimi kolesarji. Enega bo imela na startu vožnje na čas.

Po seštevku osmih najboljših kolesarjev je Slovenija trenutno na tretjem mestu s 16.501 točko, s čimer zaostaja le za vodilno Belgijo (22.801) in drugouvrščeno Dansko (18.670).

Za četrto in peto mesto, ki še prinašata po štiri kolesarje na cestni dirki OI, se trenutno borijo tri reprezentance, in sicer Velika Britanija (14.172), Francija (13.731) in Španija (13.493). Zaostanek sedme Italije (11.743) in osme Nizozemske (11.566) je že prevelik.

Cestna dirka bo v Parizu na sporedu 3. avgusta 2024, 27. julija pa bo vožnja na čas, kjer pa bo Slovenija nastopila z le enim kolesarjem. Drugo kvoto je skušal priboriti Pogačar, ki pa se na svetovnem prvenstvu v Glasgowu ni uvrstil dovolj visoko, da bi Slovenija končala med desetimi najboljšimi državami.

Bo pa 25-letnik s Klanca pri Komendi še tretjo sezono zapovrstjo končal na vrhu lestvice, na kateri je nepretrgoma že 107 tednov od 28. septembra 2021, skupaj pa je zbral 117 tednov na čelu lestvice Ucija.

Od Slovencev je 75 tednov na vrhu preživel tudi Primož Roglič, ki mu je to uspelo v dveh različnih obdobjih. Prvič med 15. septembrom 2019 in 20. oktobrom 2020 (med 24. marcem in 4. avgustom so bile uvrstitve zaradi pandemije novega koronavirusa zamrznjene, op. STA), drugič pa med 10. novembrom 2020 in 13. julijem 2021.