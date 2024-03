Pogačar tretji v Sanremu, zmaga Philipsenu

Belgijski kolesar Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) je zmagovalec prve klasične dirke letošnje sezone, dirke Milano–Sanremo. Na tretje mesto se je uvrstil slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je v zaključnem sprintu dvanajstih kolesarjev zaostal še za Avstralcem Michaelom Matthewsom (Team Jayco–AlUla). Na šesto mesto se je uvrstil zmagovalec izpred dveh let, Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Pogačar je na zadnjem vzponu na znameniti Poggio dvakrat napadel, ni pa se uspel otresti nasprotnikov. Njegov zadnji napad malo pred vrhom je uspešno pokril lanski zmagovalec, Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je nato v zaključku pomagal moštvenemu sotekmovalcu Philipsenu do zmagovitega sprinta.