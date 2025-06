Pokal narodov ni samo športni dogodek

Do nogometne Europeade, ki jo bo čez tri leta gostila Furlanija - Julijska krajina, bo pod mostovi steklo še nekaj vode. A jutrišnji 4. Pokal narodov oziroma Minority Nations Cup, ki so ga včeraj dopoldne predstavili v Gorici, bo že neke vrste mala generalka. Jutri bo na sporedu kvalifikacijski del v Štandrežu in Gorici, v soboto pa še finalni del, ki bo izključno na goriškem stadionu Bearzot. Organizatorji športnega dogodka sta ZSŠDI in ASF (Associazion Sportive Furlane) skupaj z Občino Gorica, Deželo FJK, SSO, SKGZ, furlanskim društvom Società Filologica Friuliana, EZTS GO, deželno nogometno zvezo Figc Lnd ter športnima društvoma Juventina in Pro Gorizia. Na Pokalu narodov bodo poleg reprezentance Slovencev v Italiji ter Furlanov, ki so zmagali na lanski Europeadi, nastopali še Ladinci, selekcija U19 FJK (zmagovalci Trofeje dežel pred kratkim na Siciliji), koroški Slovenci in selekcija novogoriške MNZ. Vse skupaj se bo odvijalo v letu, ko sta Gorici evropski prestolnici kulture. Te dni pa bo v Gorici imela redno skupščino evropska zveza manjšinskih dnevnikov Midas, v katero je včlanjen tudi Primorski dnevnik.

Semolič: Štirijezična tabla

Pokal narodov sta predstavila operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig ter predsednik ASF Daniele Puntel skupaj z odbornikom za šport občine Gorica Giuliom Daidonejem. Vsi so poudarili pomen tovrstnih prireditev mednarodne razsežnosti, ki presegajo izključno športne okvire. »Samo tako naprej. Šport prehiteva politiko,« je na novinarski konferenci poudaril poslanec v italijanskem parlamentu Guido Pettarin, ki je predstavljal tudi društvo Società Filologica Friulana. V imenu SKGZ je Livio Semolič napovedal, da so v duhu GO!2025 , pa tudi prihajajoče Europeade 2028, že predlagali Občini Gorica, da postavi na pročelje mestne hiše štirijezično tablo z imenom Gorice v italijanščini, slovenščini, furlanščini in nemščini. Gorica bo namreč leta 2028 gostila tudi finale Europeade. ZSŠDI je predstavljala podpredsednica Maja Peterin, deželno nogometno zvezo pa podpredsednik Fabrizio Chiarvesio.

Žile jutri v Štandrežu

Športno dogajanje se bo začelo jutri in bo potekalo istočasno na dveh prizoriščih. Žile bodo igrale v Štandrežu, kjer bo prva tekma na sporedu ob 18. uri med ekipama Team Koroška in selekcijo MNZ Nova Gorica. Nato bodo Žile igrale ob 19. uri s poraženci prvega dvoboja in ob 20. uri še z zmagovalci prvega srečanja. Na igrišču Bearzot v Gorici bo spored naslednji: 18.00 Ladinci – selekcija U19 FJK, 19.00 Furlani – Ladinci, 20.00 Furlani – selekcija U19 FJK (tekma bo v neposrednem prenosu po TeleFriuli).

Finalni dvoboji bodo v soboto. V Štandrežu bodo ob 15. uri igrali za 5 mesto, ob 17.00 pa za 3. mesto. Ob 17. uri bo v Gorici ženski dvoboj med novoustanovljeno selekcijo Friul, ki bo gostila Ladinke. Furlanke, ki bodo igrale na Europeadi 2028, so prejšnji konec tedna na prijateljski tekmi izgubile proti Triestini. Na goriškem stadionu Bearzot bo nato v soboto ob 19.45 na sporedu še finale (tudi po TeleFriuli).

Žurka z Blek pantersi za vse

Organizatorji so poudarili pomen druženja, tako da bo na vseh dvobojih na sporedu prijateljski »tretji polčas«. Kar pesto bo jutri v Štandrežu, kjer bodo od 19. ure dalje Slovence iz treh držav zabavali Blek pantersi ter Neja Volčič. Žurka z DJ-ejem bo tudi v Gorici jutri ter v soboto po finalni tekmi. V nedeljo bo za reprezentance voden ogled Goric.