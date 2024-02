Poklon »očetu« našega športa

Na novem deželnem sedežu Združenja slovenskih športnih društev v Italiji na Opčinah, ki so ga odprli oktobra lani, so sinoči slavnostno poimenovali konferenčno dvorano po Bojanu Pavletiču.

Lik profesorja Pavletiča, ki ga lahko upravičeno imenujemo kot »očeta slovenskega organiziranega športa v Italiji«, je prvi predstavil profesor ZSŠDI Ivan Peterlin, ki je bil tudi sam Pavletičev dijak.Pavletič je bil glavni pobudnik Slovenskega športnega dne, ki se je nato razvil v Slovenski športni teden in Slovenske športne igre. Bil je med ustanovitelji ŠZ Bor in prvi predsednik ZSŠDI. »Bil je izjemen športni pedagog, vrhunski organizator, pronicljiv mislec. Zaznal je, kako na ruševinah, ki jih je za seboj pustila druga svetovna vojna, zgraditi nekaj, kar naj našo mladino združuje, povezuje in obdrži v slovenskih narodnostnih okvirih. Na športnem področju je bil to velikan brez primere,« je med drugim dejal Peterlin, ki je izpostavil tudi Pavletičevo plodno delo na področju športnega novinarstva in literature.

Sinočnji slavnosti je prisostvovalo veliko število uglednih gostov in predstavnikov športnih društev, ki delujejo pod okriljem ZSŠDI. O profesorju Pavletiču, po kateremu je sicer poimenovana tudi velika športna dvorana na Stadionu 1. maja v Trstu, so svoje osebne spomine posredovali nekdanji odbojkar in trener Učo Jurkič, športni pedagog in odbojkarski trener Franko Drassich ter pripadnici prve zlate generacije zamejskih odbojkaric, ki je nastopila v italijanski A-ligi, Norči Zavadlav in Nadja Švab. Na dan je prišlo veliko zanimivih anekdot, ki še danes kažejo na Pavletičevo veličino ter predanost športu in mladini.

Za glasbeni vložek sinočnjega dogodka je poskrbela pevka Martina Feri. ZSŠDI se je na koncu spomnilo tudi vseh svojih dosedanjih predsednikov in jim izročilo priložnostno priznanje. Teh je bilo od ustanovitve leta 1970 doslej devet. Pavletičevo priznanje je prevzela hčerka Tjaša.