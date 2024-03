Pomembna zmaga Juventine, Kras tudi OK, v Bazovici so kradli v slačilnici

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tricesimo – Juventina 0:3 (0:0)

Strelci: 63. Lombardi, 81. Zanolla, 83. Bertoli

Juventina: Gregoris, Furlani (Luongo), De Cecco, Botter, Colavecchio, Tuniz, Zanolla (Molli), Specogna, Lombardi, Piscopo, Bertoli (Munzone). Trener: Bernardo

Juventina je v Tržizmu dosegla izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. »Igrali smo zelo zbrano in zasluženo zmagali. Tricesimo ni niti enkrat resneje zaposlil našega vratarja. Od naših fantov pa bi tokrat pohvalil Furlanija,« je ocenil športni vodja Juventine Giuliano Fantini.

Maniago Vajont – Sistiana Sesljan 1:1 (0:0)

Strelca: 82. Vekič, 90. Liberti (MV)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Vasques, M. Crosato, L. Crosato, Francioli, Disnan, Schiavon (Dall'Ozzo), Dussi (Vekič), Gotter (Vecchio). Trener: Godeas.

Rdeč karton: Francioli

Nogometaši Sistiane Sesljana so bili v Maniagu na pragu pomembne zmage, a gostitelji so v 90. minuti uspeli izenačiti. »Igrali smo dobro in lahko bi zadeli vsaj še dva gola. Res škoda, saj smo zamudili lepo priložnost,« je po tekmi dejal športni vodja Paolo Soavi.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Cervignano 2:1 (1:0)

Strelca: 44. Rajčevič; 57. Perhavec

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Degrassui (Tuiach), Rajčevič, Djukić, Catera, Peravec (Solaia), Badžim, Paliaga, Kuraj, Pitacco (De Lupi). Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa Repna so po pričakovanju premagali nižje postaljeno postavo iz Červinjana in se začasno zavihteli na prvo mesto lestvice promocijske lige. Da bodo obdržali vodilno mesto na razpredelnici bodo morali počakati na sredo, ko bosta v Tržiču igrala domača ekipa UFM in Sangiorgina. Trenutno ima namreč Kras Repen le točko več od UFM. Glede tekme proti Cervignanu so imeli varovanci trenerja Kneževiča absolutno premoč in večje število priložnosti za gol. Izkoristili pa so le dve z Rajčevičem v prvem in Perhavcem v drugem polčasu. Gostje so zmanjšali izid v 80. minuti, in to po zaslugi ... gostiteljev. Catera je premočno podal žogo svojemu vratarju in povzročil avtogol.

1. AMATERSKA LIGA

Mariano – Breg 1:0

Breg: Blasevich, Andreasi, Renar, Frangini, Čermelj (Capraro), Nigris, Carbone (Farci), Delvecchio, Sabadin, M. D’Alesio, Ceglie. Trener: Biloslavo.

Rdeč karton: 81. Andreasi

Nogometaši Brega si nikakor niso zaslužili poraza. Skozi vso tekmo so imeli vajeti igre v svojih rokah in ustvarili vsaj sedem šistih priložnosti za gol. Jih niso pa znali izkoristiti. Nekajkrat je odlično posegel domači vratar, nekajkrat pa so bili gostje nenatančni.

San Giovanni – Sovodnje 3:3 (1:1)

Strelci: 27. M. Juren, 48. Černe, 78. Kožuh

Sovodnje: Zanier, Feri (Baldassi), Maugeri, Rijavec, Umek, Petejan, Markovič (Predan), Černe, Klančič (A. Juren), Kožuh (Čavdek), M. Juren. Trener: Trangoni.

Rdeč karton: Petejan

Pri Svetem Ivanu v Trstu so gledalci videli kar šest golov: po tri v vsaka vrata. Sovodnje so vodile najprej z 0:1 in nato z 1:2. Nato pa so gostitelji izenačili in celo povedli na 3:2. Sovodenjski belo-modri so reagirali in dvanajst minut pred koncem izenačili z Blažem Kožuhom.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Campanelle 0:6

Primorje: Milloch, Rovina, Altaf, Fatigati, M. Ndiaye, Miniussi, Ciobanu, Chiatto, D. Ndiaye, Paoletti, Giudice. Trener: Fiore.

Primorje je na domači Roouni visoko izgubilo proti solidni tržaški ekipi Campanelle. Ekipa s Proseka je tako tudi matematično izpadla v 3. amatersko ligo.

Zarja – CGS 4:1 (2:1)

Strelci: 8. Fabris, 35. Del Rio, 51. Laknori, 67. Kočić

Zarja: Savi, Čufar (Matassi), Stocca Kralj, Danese, Škabar, Lucchesi, Laknori (Racman), Maccioni (M. Lakoseljac), Del Rio (Formigoni), Kočič (Macor), Fabris. Trener: Lakoseljac.

Nogometaši Zarje so visoko premagali nižje postavljeni CGS in se pomaknili na 3. mesto lestvice 2. amaterske lige ter s tem zanesljivo dosegli obstanek v ligi. Namesto, da bi ta dosežek proslavljali, je domače nogometaše po tekmi čakala bridko presenečenje. V Zarjino slačilnico je med srečanjem vdrl nepridiprav (ali nepridipravi) in pokradel ves denar igralcev in nekaj zlatanine. Zarjini odborniki so nemudoma poklicali policijo in ovadili krajo. Namesto slavja ob zmagi torej grenko razočaranje.

Aris San Polo – Vesna 1:1 (0:0)

Strelec: 94. Purič

Vesna: Škerk, Colja, Likar, Košuta, Sosič, Purič, M. Vidali (K. Vidali), Pahor, Franzot, Kerpan, Legiša (Visconti). Trener: Mozetič.

Po zelo povprečni igri so nogometaši Vesne igrali neodločeno z ekipo Aris San Polo, ki se na vse kriplje bori za obstanek v ligi. Gostitelji so povedli v 16. minuti drugega polčasa po zelo dvomljivi enajstmetrovki. Izenačujoči pa je dosegel v sodnikovem dodatku Purič. V prihodnjem krogu bo Vesna igrala po velikonočnih praznikih (6.4.) v Križu proti Primorju.