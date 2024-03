Pomembna zmaga Sesljana, le točka za Kras

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Spal Cordovado 1:0 (1:0)

Strelec: 6. Disnan

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Vasques, M. Crosato, Visentin, Francioli (E. Colja), Gotter (Loggia), Dussi (Dall'Ozzo), Schiavon (Vekič). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je opravil domačo nalogo: »delfini« so pred domačimi gledalci premagali zadnjeuvrščeni Spal Cordovado in so še v igri za obstanek, sicer preko play-outa. Izjemno pomembna tekma jih čaka že v nedeljo, ko bodo igrali v gosteh proti Maniagu Vajontu. V Vižovljah je zmagoviti gol zadel Disnan v 6. minuti po dolgi podajo z »outa«. V nadaljevanju je Sesljan napadal in ustvaril še druge priložnosti za gol. Sodnik je razveljavil gol rumeno-modrim, na začetku drugega polčasa pa je Disnan zgrešil najstrožjo kazen (ubranil jo je vratar). Kljub temu so Godeasovi nogometaši opsvojili vse tri pomembne točke.

PROMOCIJSKA LIGA

Virtus Corno – Kras Repen 1:1 (1:0)

Strelca: 27. Kanapari (VC), 58. Pitacco

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec, Tuiach (Pertot), Paliaga, Kuraj, Pitacco (Solaja). Trener: Kneževič.

Kras Repen je na težkem igrišču v Korenu iztrgal točko, čeprav bi bil moral osvojiti vse tri, če bi želel ubraniti prvo mesto na lestvici. Tržiški UFM je namreč premagal v gosteh Cervignano 5:3 in ima sedem tekem pred koncem prvenstva dve točki prednosti. Pred velikonočnim premorom bo Kras v nedeljo v Repnu gostil Cervignano, UFM pa Sangiorgino. Kras je danes v Korenu začel dobro in v uvodnih minutah ustvaril nekaj lepih priložnosti za gol. A prvi so povedli gostitelji, ki so v polno zadeli okrog pol ure prvega polčasa. V drugem polčasu je Kras prevzel pobudoi v svoje roke in kmalu izenačil s Pitaccom, ki je z glavo preusmeril v mrežo Paliagovo visoko podajo. V zadnjem delu srečanja so domačini zadlei prečko, a Kras je zgrešil vsaj dve lepi priložnosti za gol.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Ruda 3:2 (1:1)

Strelci: 44. M. D’Alesio; 50. Carbone, 93. Nigris

Breg: Blasevich, Andreasi, Renar, Frangini, Čermelj (F. Spinelli), Nigris, Farci (Sancin), Udovicich, Sabadin (Maselli), M. D’Alesio, Carbone (Capraro). Trener: Bilosalvo.

Bregovi nogometaši so se morali močno potruditi, da so strli odpor trdoživih igralcev Rude, ki zasedajo predzadnje mesto na lestvici. Gostje so celo prvi povedli v 14. minuti. Breg je takoj odreagiral, stalno napadal, ustvaril je precej priložnosti za izenačenje, a zaman. D’Alesiu pa je minuto pred koncem polčasa le uspelo zatresti gostujočo mrežo. Tudi v nadaljevanju so imeli gositelji pobudo v svojih rokah in že v 5. minuti povedli s Carbonejem. Gostje pa se niso dali in stanje v 86. minuti izenačili na 2:2. V sodnikovem dodatku je uspelo domači ekipi doseči tretji gol in s tem tudi zmagati.

Aquileia – Mladost 9:1 (7:0)

Strelec za Mladost: 85. Bensa

Mladost: Gergolet, Bensa, Gerin, M. Trevisan, Lavrenčič (M. Dreassi), Gerion (Lakovič), Marušič, R. Faidiga (Cernic), Vižintin, Vera (Devetak), Terpin (D. Dreassi). Trener: Arrisicato.

V Ogleju je padlo veliko dežja in tudi golov. V vratih Mladosti kar devet. Častni gol je za doberdobsko ekipo zadel Jan Bensa, poptem ko je bil izid že 8:0.

2. AMATERSKA LIGA

Muglia – Zarja 1:4 (0:1)

Strelci: 7. Škabar; 64. Del Rio, 75. Laknori, 93. Rizotto 11-m

Zarja: Savi, Racman, Danese, Matassi (Čufar), Škabar, Lucchesi, Laknori, Fabris, Del Rio (M. Lakoseljac), Kočič (Macor), Formigoni (Rizzotto). Trener: F. Lakoseljac.

Nogmetaši Zarje so v Miljah proti domači ekipi Muglie Fortituda uprizorili lepo predstavo. Skozi vso tekmo so imeli pobudo v svojih rokah in posledično tudi več priložnosti za gol. Njiva zmaga je bila povsem zaslužena.

Campanelle – Vesna 2:1 (1:1)

Strelec: 6. Legiša

Vesna: Škerk, Košuta, Likar, Giovannini (M. Vidali), Kaurin, Purič, Pojani (Visconti), Matuchina, K. Vidali (Franzot), Legiša. Trener: Mozetič.

Rdeč karton: 60. Matuchina.

Po tekmi so bili v taboru kriške ekipe zelo razočarani. Tekmo je namreč vseskozi krojil nerazpoloženi sodnik, ki je opravil svojo nalogo zelo slabo. Vsaka njegova odločitev je bila v prid domače ekipe. Sicer je bilo srečanje izenačeno in bi si gostje zaslužili neodločen izid. Tekma se je za Vesno začela odlično, saj je že v 6. minuti povedla z Legišo, a nato so se stvari zakomplicirale.

Primorec 1966 – Montebello Don Bosco 0:2 (0:1)

Primorec: A. Bagattin, Koulibaly, Sartoretto, Celardi, Menozzi, Bigah, D. Bagattin, Decli (Vesco), Corte (Laurin), Sadik.

Večji del srečanja so bili nogometaši trebenskega moštva enakovredni gostom, v napadu pa niso bili dovolj prisebni, da bi se izognili novemu porazu.

Torre – Primorje 1924 preložena zaradi razmočenega igrišča