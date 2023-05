Poraz Jadrana v Jesolu

KOŠARKA

PLAY-OFF C-LIGA GOLD

Jesolo Basket – Jadran Monticolo&Foti 53:47 (13:10, 24:28, 38:39)

Jadran: Batich 12 (4:7, 1:3, 2:6), De Petris 5 (1:2, 2:7, -), Jakin 7 (-, 2:3, 1:3), Gobbato 6 (1:1, 1:5, 1:7), Malalan 1 (1:4, 0:3, -), Pregarc 4 (2:2, 1:4, 0:2), Bunc 8 (-, 1:3, 2:3), Milisavljevic 4 (1:3, 0:4, 1:6), Ban nv, Škerk nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so na povratni tekmi drugega dela play-offa C-lige gold v Jesolu izgubili proti domačinom. Tretja in odločilna tekma bo v sredo ob 21. uri na na Opčinah. Jadranovci so tokrat igrali nezbrano in v napadu jim ni šlo od rok, saj so dosegli le 47 točk. Borut Ban je zaradi poškodbe sicer srečanje presedel na klopi. A gostje so bili v igri za zmago vse do zadnje četrtine, v kateri pa so dosegli le 9 točk in zaslužen poraz je bil na dlani.