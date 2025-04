Poraz Jadrana v Lombardiji, derbi Kontovelu Zaletu

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Sansebasket Cremona – Jadran 92:72 (15:23, 42:42, 69:52)

Jadran: Batich 17 (2:2, 3:6, 3:10), Ban 13 (5:6, 4:5, 0:2), Demarchi 6 (3:4, 0:2, 1:3), De Petris 1 (1:2, 0:3, -), Jakin 0 (-, 0:2, 0:3), Gobbato 16 (1:6, 6:7, 1:1), Malalan 0 (-, 0:4, -), Karapetrović 8 (0:2, 4:8, -), Besedič 4 (2:2, 1:2, 0:1), Milisavljevic 7 (2:2, 1:1, 1:5). Trener: Walter Vatovec.

V zadnjem krogu skupine za obstanek v meddeželni B-ligi so jadranovci v gosteh utrpeli pekoč poraz. Po spodbudnem začeku, ko so v prvi četrtini vodili za sem točk, so v nadaljevanju popustili in tako dopustili gostiteljem, da so jih dohiteli. Prvi polčas se je končal ob izenačenem izidu. V tretji četrtini so varovanci trenerja Vatovca dosegli le 10 točk, ekipa iz Cremone pa se je razigrala in visoko povedla (69:52). Jadranovci pa se niso več opomogli in na koncu izgubili z 20 točkami razlike. Jadran ostaja tako na predzadnjem mestju lestvice. S katerim nasprotnikom se bodo jadranovci pomerili za obstanek v ligi, bomo morali počakati na razplet drugih tekem.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (33:31, 25:13, 25:15)

Kontovel Zalet: Kovačič 9, Ciuch 16, Kalin 15, Škerk 2, Zonta 6, Gruden 5, Trevisan 3, Pertot 1, Vidoni 0, Barut (L), n.v.: Rapotec, Kneipp. Trener: Berlot

Soča: Scocco 13, Cotič 1, L. Berzacola 2, Komic 5, Paulin 8, Ferfoglia, A. Berzacola 6, Birri (L), Spindler 1, Bagon, Menis 2, Soprani, Flospergher (L). Trener: Orel.