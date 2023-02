Poraz Jadrana v Oderzu

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Oderzo – Jadran Monticolo & Foti 79:70 (19:19, 37:40, 55:51)

Jadran: Batich (2:2, 1:2, 1:5), Skerk nv, Bellinelli nv, Zidarič 0 (-, 0:1, -), Ban 14 (5:5, 3:8, 1:6), De Petris 4 (-, 2:9, -), Jakin 2 (-, 1:1, -), Gobbato 14 (-, 1:1, 4:6), Malalan 6 (2:2, 2:7, -), Pregarc 0 (-, 0:2, 0:2), Bunc 4 (-, 2:2, 0:1), Milisavljevic 19 (0:1, 5:6, 3:7). Trener: Oberdan.

Jadran je sklenil prvi del prvenstva C-lige gold s porazom v Oderzu. Srečanje je bilo vseskozi izenačeno, razen v uvodnih minutah, ko so gostitelji povedli z 8:0. Varovanci trenerja Oberdana pa so takoj odreagirali in sklenili prvo četrtino ob izenačenem izidu ter polčas v vodstvu treh točk. Igra je bila tudi v nadaljevanju izenačena. V napeti končnici so slabo minuto pred koncem srečanja gostitelji vodili s 3 točkami razlike. Jadranovcem pa ni uspelo zaostanka nadoknaditi.

Jadranovci bodo prihodnji teden počivali, nakar bodo začeli drugi del z bonusom štirih točk.