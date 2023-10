Poraz Jadrana, Zalet se je mučil

KOŠARKA

B-LIGA

Pordenone – Jadran Gostol 79:66 (19:15, 40:28, 62:51)

Jadran: Ignjatović 0, Batich 10, Bellettini 0, Ban 11, Demarchi 8, De Petris 11, Jakin 9, Malalan 6, Pregarc 0; Bianchini 8, Radja 3. Trener: Pozzecco.

Jadranovi košarkarji so v meddeželni B-ligi utrpeli še tretji poraz, sicer proti močni ekipi Pordenona, ki sodi v krog favoritov za napredovanje v višjo ligo. Gostitelji so bili vseskozi v vodstvu, varovanci tenerja Pozzecca pa so se v zadnji četrtini približali na štiri točke. Več pa niso zmogli in tretji poraz je bil neizbežen. Kaj več bi lahko dosegli, le če bi bili pri izvajanju prostih metov prisebnejši. Pri 22 poskusih so dosegli le 13 točk.V prihodnjem krogu čaka združeno ekipo spet težka naloga. Doma (v Tržiču) se bodo spoprijeli z ekipo Gardonese, ki ima na lestvici 4 točke.

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Olympia - Zalet ZKB FerroJulia 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 16:25)

Zalet: Vattovaz 3, Winkler 10, F. Misciali 27, I. Misciali 9, Furlan 7, Vigini 12, De Walderstein (L1), Močnik (L2), Vidoni 0, Surian 0, Gulich 0, Stergonšek 0, Tromba nv. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je v ženski C-ligi vknjižil nove tri točke, a do njih ni prišel z lahkoto, kot so pričakovali. Da so igralke združene ekipe vsekakor boljše, so dokazale v prvem in zadnjem nizu, ki so ga osvojile brez težav. Zakompliciralo pa se je v drugem in tretjem nizu, ko je padla koncentracija, posledično pa so varovanke trenerja Privileggija veliko več grešile: »Zataknilo se nam je predvsem na servisu, tudi sprejem ni bil tako precizen, v napadu pa smo ciljali nasprotnika, namesto da bi igrale tako, kot smo se dogovorili pred tekmo,« je pojasnil trener. V drugem nizu je Zalet sicer vodil, a dovolil, da ga je Olympia dohitela. V končnici so zagato le rešili servisi Veronike Winkler. Take preobrat pa Zaletu ni uspel v tretjem nizu, ki so ga osvojile domačinke, v četrtem pa so Winlker in ostale spet pritisnile na plin in prepričljivo zmagale. Priložnost, ki bi bila lahko dober trening za vse, tudi mlajše igralke, se je naposled izjalovila.