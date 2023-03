Poraz SloVolleyja v Trstu, prepričljiva zmaga Zaleta

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA – Skupina za napredovanje

CUS TS – SloVolley ZKB 3:0 (25:22, 25:15, 25:11)

SloVolley ZKB: Kosmina 8, Terpin 2, Corsi 0, Cotič 10, Antoni 2, Komjanc 7, Lupoli 0, Cobello 1, Hlede 1, Čavdek (L1), Margarito (L2). Trener: Manià.

MOŠKA C-LIGA – Skupina za obstanek

Soča – Sloga Tabor 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:21)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Juren 18, Persoglia 9, Črnic 12, Devetta 3, Makuc 13, Vižintin 9, Čavdek (L1), Venuti (L2), Antoni 0, Manfreda 5, Miklus 6, Conte, Boškin in Devinar nv. Trener: Battisti.

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 2, Skilitis 13, Stefani 5, Trento 19, Jerič 16, Riccobon 9, Vremec, Manià, Grassi, Milič, Smeraldi, Petaros. Trener: Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Eurovolleyschool 3:0 (25:20, 25:11, 25:21)

Zalet: Winkler 9, Vattovaz 4, Furlan 3, Stergonšek 8, I. Mischili 11, Tromba 16, Lovriha (L), Grilanc 2, Surian 0, nv. Giurda, F. Misciali in Močnik. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je v Repnu prepričljivo ugnal zadnjeuvrščeni tržaški Eurovolleyschool. Tokrat se nikakor ni pustil presenetiti, cel čas so dekleta ohranjala visoko koncentracijo, tako da zmaga ni bila nikoli v dvomu. Igralke Zaleta so bile v vseh elementih boljše od mladih nasprotnic: »Že med tednom smo veliko deleli na naši igri, neoziraje se na nasprotnika. Proti tako mladi ekipi nikoli ne veš, kaj te zares čaka. Danes pa so se dekleta res držala vseh navodil in šlo je res gladko,« je po tekmi povedal trener Nicholas Privillegi.

V vseh treh nizih je Zalet stalno vodil. Tudi v tretjem, ko sta na igrišče stopili še Grilanc in Surian. Od posameznic gre torkat pohvala Annalisi Tromba, ki je uspešno zamenjala poškodovano Francesco Misciali in bila top scorer tekme s 16 točkami. Tromba je še mladinka, v prihodnji sezoni bo igrala še U18.

Zalet je z zmago ohranil 4. mesto, od 2. mesta pa ga ločujeta le dve točki. Točko več na 3. mestu ima Spilimbergo, s kateri se bosta pomerila v predzadnjem krogu, 22. aprila.