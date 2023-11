Poraz Soče, SloVolley in Zalet OK, druga zmaga Mavrice

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Fagagna 3:0 (28:26, 25:21, 28:26)

Zalet: Winkler 7, Vattovaz 1, F. Misciali 11, I. Misciali 4, De Walderstein (L), Vigini 16, Furlan 4, Giurda0, Stergonšek 0, nv. Tromba, Vidoni, Gulich, Surian, Rapotec. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je pred domačo publiko vknjižil zlata vredne tri točke, če vemo, kaj je ekipa preživljala med tednom. A so naposled vse igralke »v ambulanti« le stisnile zobe in zaigrale: Furlan je nastopila po gripi, Vattovaz in Winkler pa z bolečinami v rami.

Že izidi nizov jasno kažejo, da je bilo v Nabrežini vsekakor zelo napeto in izenačeno, je pa Zalet z zvrhano mero borbenosti vsakič obrnil niz v svojo korist. Četudi igra ni bila brezhibna, so domače igralke prevladale v vseh elementih, škoda le, da je bilo na trenutke preveč napak na začetnem udarcu.

V prvih dveh nizih so ritem diktirale igralke Zaleta, s tem da se je vodstvo v prvem nizu razblinilo v drugi polovici, ko je Fagagna ujela Zalet. Pri 24:24 se je vnel boj za zmago: Zalet si je priigral štiri zaključne žoge, po dveh direktnih napakah nasprotnic (servis in dotik mreže) pa se veselil zmage pri 28:26. Bolje se je izšlo v drugem nizu, ko so domače igralke ves čas vodile. Fagagna se je sicer dvakrat približala (13:12 in še 14:13), tudi na račun napak Zaleta, več pa ni zmogla. Zalet je z urejeno igro in prodornimi napadi nizal točke do 22:17 in 23:18, v končnici pa izkoristil tudi nekaj netočnosti nasprotnic.

Tretji niz se je začel z vodstvom Zaleta 9:5 in šr 11:7, v nadaljevanju pa je pobudo prevzela Fagagna. Zalet pa se ni dal in vsako prednost hitro izničil. Po pravem maratonu je spet odločala končnica, v kateri je imel prvo zaključno žogo Zalet, dve si je priigrala Fagagna, končalo pa se je spet pri 28:26 po uspešnem servisu Giurde in napaki Fagagne.

»Po takem tednu, v katerem smo trenirali v okrnjeni postavi, sem lahko zadovoljen s predstavo. Igrali smo dobro, škoda, da v domači telovadnici še vedno grešimo preveč začetnih udarcev,« je po tekmi povedal trener Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Triestina Volley 3:1 (25:14, 25:20, 19:25, 25:16)

SloVolley ZKB: Jereb 2, Terpin 9, Giusto 16, Buri 13, Antoni 2, Riccobon 6, Margarito (L), Dessanti (L), Kosmina 17, Skillits 0, Komjanc 2, Castellani 0, Jerič 3. Trener: A. Peterlin.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Pordenone Volley 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 23:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: T. Cotič 23, Devetak 15, A. Čavdek (L1), Černic 2, Hlede 11, Antoni 5, Miklus 6, Vižintin 10; n.v.: Boškin, A. Cotič, Venuti (L2), Manfreda, Makuc, Conte. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Alta Resa - Mavrica Mucci 2:3 (25:17, 25:13, 26:28, 18:25, 12:15)

Mavrica: Visintin 2, Contino 15, Mazzoli 7, N. Tomsic 3, Berzacola 11, Volčič 13, Komic 15, D'Amelio (L1), Marangon (L2), nv. Buna, J. Tomsic. Trener: Quarta

Po pravem maratonu je Mavrica Mucci prišla do druge prvenstvene zmage. V Pordenonu so varovanke trenerja Quarte uprizorile pravi preobrat, saj so že zaostajale v nizih 2:0, v tretjem pa si je prvo zaključno žogo priigrala Alta Resa. A so nato z zvrhano mero borbenosti tretji niz naposled osvojile, v četrtem pa osvojile 25. točko brez večjih težav. V odločilnem petem nizu je Mavrica ves čas imela vajeti v svojih rokah in se na koncu veselila uspeha. »Zmaga bo pomembna predvsem za samozavest deklet. Škoda, da smo nasprotnicam v prvem nizu dovolili, da so se razigrale. A veseli me reakcija deklet,« je po tekmi še povedal trener Quarta.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Triestina Volley 3:0 (25:12, 25:18, 25:22)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 8, Golob 2, Manià 9, Mesar 8, Segre 6, Vremec 10, Tomsič (L1), Petrič (L2), Kalc 0, Kralj 2, Opačič 0, Mezzari. Trener Loris Manià.