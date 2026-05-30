Jutri v Manzanu Furlani proti reprezentanci Grenlandije

Jutri ob 18. uri bo na nogometnem igrišču v Manzanu prijateljska tekma med reprezentanco Furlanov in reprezentanco Grenlandije. Tekmo organizira športna krovna zveza Furlanov ASF. Furlansko izbrano vrsto bo vodil selektor Mauro Lizzi, ki je izbral naslednje nogometaše: Alessio (Flaibano), Vidizzoni (Teor), Almberger (Sistiana Sesljan), Cucchiaro (Tolmezzo), Libri (Corno), Mocchiutti (Corno), Tosolini (LME), Trevisan (Sanvitese), Capellari (LME), Cargnelutti (Gem.), Della Bona (Teor), Fabris (Tolm.), Lascala (LME), Lizzi (Martig.), Michelutto (Azzurra), Costa (LME), Del Fabbro (Cussig.), Nagostinis (Tolm.), Sicco (Tolmez.).