VREME
DANES
Sobota, 30 maj 2026
Iskanje
Nogomet

Jutri v Manzanu Furlani proti reprezentanci Grenlandije

Prijateljska nogometna tekma se bo začela ob 18. uri

Spletno uredništvo |
Videm |
30. maj 2026 | 10:31
    Jutri v Manzanu Furlani proti reprezentanci Grenlandije
    Furlanska nogometna izbrana vrsta (FACEBOOK ASF)
Dark Theme

Jutri ob 18. uri bo na nogometnem igrišču v Manzanu prijateljska tekma med reprezentanco Furlanov in reprezentanco Grenlandije. Tekmo organizira športna krovna zveza Furlanov ASF. Furlansko izbrano vrsto bo vodil selektor Mauro Lizzi, ki je izbral naslednje nogometaše: Alessio (Flaibano), Vidizzoni (Teor), Almberger (Sistiana Sesljan), Cucchiaro (Tolmezzo), Libri (Corno), Mocchiutti (Corno), Tosolini (LME), Trevisan (Sanvitese), Capellari (LME), Cargnelutti (Gem.), Della Bona (Teor), Fabris (Tolm.), Lascala (LME), Lizzi (Martig.), Michelutto (Azzurra), Costa (LME), Del Fabbro (Cussig.), Nagostinis (Tolm.), Sicco (Tolmez.).

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: