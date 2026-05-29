Sepp Kuss zmagovalec kraljevske etape dirke po Italiji

Američan Sepp Kuss je zmagovalec kraljevske etape kolesarske dirke po Italiji. Sotekmovalec in zvesti pomočnik Danca Jonasa Vingegaarda v nizozemski ekipi Visma lease a bike je bil po štirih urah in 28 minutah najhitrejši na vrhu vzpona, na cilju v Piani di Pezze, na višini 1470 metrov nad morjem, na območju znanega smučišča Civetta v Dolomitih.

Za nizozemsko ekipo je bil popoln dan, saj je Vingegaard dva dni pred zadnjo etapo v Rimu zlahka ohranil prednost več kot štirih minut v skupnem seštevku.

Kuss, ki je bil del ubežnikov, je dva kilometra pred ciljem te naporne gorske etape ujel in prehitel Italijana Giulia Cicconeja.

Enaintridesetletni Američan, ki je že zmagovalec etap na dirkah po Franciji Touru in Španiji Vuelti, je postal 116. kolesar v zgodovini, ki je dvignil roke v znak etapne zmage na vseh treh največjih tritedenskih dirkah Grand Toura.

Kussa zelo dobro poznajo tudi slovenski kolesarski navdušenci. Američan je rezal zrak tudi za slovenskega asa Primoža Rogliča, ko je bil Roglič pri ekipi Jumbo Visma.

Američan je bil najhitrejši v 19. etapi v dolomitski etapi Gira d’Italia, od Feltreja do Piani di Pezze, dolgi 151 kilometrov. Končal je pred članoma Lidl Treka Kanadčanom Derekom Gee-Westom in Italijanom Cicconejem, ki je prevzel modro majico za najboljšega hribolazca.

Danes peti Vingegaard (+0:39) je ohranil vodstvo v skupnem seštevku pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), ki zaostaja štiri minute in tri sekunde. Avstralec Jay Hindley (Red Bull Bora hansgrohe), nekdanji zmagovalec Gira, je prehitel Nizozemca Thymena Arensmana (Ineos) in po novem zaseda tretje mesto v razvrstitvi italijanske pentlje.

V soboto bo na sporedu zadnja gorska preizkušnja, kjer bi moral Vingegaard teoretično brez težav osvojiti skupno zmago. Prvih 130 od 200 kilometrov med Guminom in zimskim športnim središčem Piancavallo je večinoma ravninskih. Nato se morajo kolesarji dvakrat spopasti s 14,5-kilometrskim vzponom do cilja. Skupaj bodo premagali 3750 metrov višinske razlike, kar je približno 1000 metrov manj kot na današnji kraljevi etapi.