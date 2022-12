Poslovil se je nogometni kralj

Legendarni brazilski nogometaš Edson Arantes do Nascimento - Pele, je včeraj v 83. letu starosti po dolgem zdravljenju izgubil boj z neusmiljeno boleznijo. Novico o smrti je včeraj sporočila preko Instagrama njegova hči Kely Nascimento.

Velikan nogometa je navduševal pred polovico stoletja, v nogometu je zapustil neizbrisno sled. S svojim vzdevkom je postal tudi sinonim za strast do športa, za ljubezen do igre in domovine. S svojo karizmo nogometaša in velikega človeka pa je daleč presegel zgolj športno področje.

Pele je verjetno ena najbolj znanih športnih osebnostih.

Rojen je bil oktobra 1940 v zvezni državi Minas Gerais, uradno ime Edson pa je dobil po ameriškem izumitelju, le da so njegovi starši izpustili en i.

Kot je običajno pri brazilskih nogometaših, pa je bolj kot po imenu znan po vzdevku. Tudi o tem, kako je Edson postal Pele, kroži urbana legenda. Pravi, da je še kot otrok dobil ta vzdevek, potem ko so ga vrstniki dražili, ker je narobe izgovarjal ime vratarja Bileja. In menda vzdevka, ki je pozneje postal svetovno znan, sploh ni maral.

Njegova zgodnja nogometna pot je povezana s klubom, s katerim je ostal na tak ali drugačen način povezan vse življenje. Santos je bil tisti, ki jepri 15 letih prepoznal, da ima Pele v sebi nekaj več. Pri 16 je bil že najboljši strelec brazilske lige z 32 goli in kmalu zatem je prišlo vabilo za izbrano vrsto.

Svetovno prvenstvo leta 1958 je bila prva stopnička v karieri Peleja, ko je mladega zvezdnika lahko spoznal ves svet. Popolnost, sijaj, magične poteze, čarovnije z žogo.

Ko se je prvenstvo končalo, seveda z brazilsko zmago, je bil Pele že svetovno znan zvezdnik, čeprav je bil še vedno najstnik. Bil pa je tudi junak Brazilije z odločilnim zadetkom v četrtfinalu, s "hat-trickom" v polfinalu in z dvema goloma v finalu.

Njegov klub Santos je zaradi Peleja prejemal vabila na ekshibicijske tekme in Pele je dobival večji del teh plačil.Vendar je imela ta profesionalna plat njegove življenjske zgodbe tudi temno stran.

Preutrujenost in nenehno igranje sta vodila do niza poškodb, zaradi katerih je na naslednjem SP leta 1962 odigral le eno tekmo, nato pa nimogel več. Leto 1966 in SP v Angliji ni bilo nič drugačno: zaradi poškodbe je odigral le dve tekmi, takrat pa Brazilija brez njega ni bila prva in tretji zaporedni naslov se mu je izmuznil.

Vse je nadoknadil štiri leta pozneje. V Mehiki 1970 je končno zdržal brez poškodb, dosegel štiri gole in bil spet "stari dobri" Pele, ki vodi svojo ekipo do naslova. Tretjega v zgodovini.

V naslednjih dveh desetletjih je vse skupaj le še nadgradil. Postal je ikona Santosa in Brazilije, navduševal je navijače, kjerkoli se je pojavil. Tudi številke so že dolgo znane in so se vtisnile v kolektivni spomin nogometnih navijačev.

Pele je v 22 let dolgi karieri, v kateri je odigral 1363 tekem, dosegel 1283 golov. Pomemben mejnik je bil jubilejni tisoči gol, ki ga je dosegel novembra 1969 na slovitem stadionu Maracana v Rio de Janeiru.

A Pele ni bil samo brazilski in svetovni zvezdnik. Poskrbel je, da se je nogomet razširil tja, kjer prej ni imel možnosti za razvoj ali pa je bil vsenci drugih športov. Ob koncu sedemdesetih odšel v ZDA.

Njegov zadnji klub v karieri je bil New York Cosmos. Lahko bi šel v Italijo, Španijo ali Anglijo, izbral je ZDA, kjer je še enkrat, zadnjič v karieri, lahko užival v statusu velikega zvezdnika, ki je dvignil celotno športno državo. Na poslovilni tekmi je na stadionu Giants igral en polčas za Cosmos, enega pa za Santos. In dosegel zadnji gol. V oblačnem vremenuje bila takrat na mestu tudi simbolična ugotovitev, da je ob športnem slovesu legende "jokalo tudi nebo".

Po koncu kariere je brez težav unovčil svojo prepoznavnost in priljubljenost. Ker so ga vsi poznali, je bil zaželen partner pri številnih projektih, ne nujno samo športnih. Med drugim je tako postal ambasador Združenih narodov za okolje in ambasador Unesca. V eni od raziskav v sedemdesetih so ugotovili, da je njegovo ime izjemno prepoznavno kot globalna blagovna znamka, zaostal je le za znano ameriško pijačo z mehurčki.

Vstopil pa je tudi v svet politike, leta 1994 je bil med drugim brazilski minister za šport.

Leta 1999 ga je Mednarodni olimpijski komite izbral za športnika stoletja, Fifa pa ga je izbrala za nogometaša stoletja..

Zdravstveno stanje se je poslabšalo konec novembra, že septembra 2021 pa so mu odstranili tumor na debelem črevesu.