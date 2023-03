Postani fit tudi ti: prvi mesec z minus ... koliko kilogramov?

Kako je s »fitovci« v sežanskem Fitnes Planetu? Ali so Roberta Chirani, Srečko Gruden, Gabrijela Pieri in Giulio Taucer po prvem mesecu treningov s trenerko Gino Lazarević že popolnoma izmučeni? Ali se je že kdo odpovedal akciji Postani fit tudi ti?

»Vse je v najlepšem redu,« nam je zaupala trenerka Gina Lazarević, ki je po prvem mesecu treningov zadovoljna. »Vsi so napredovali in že izgubili kilogram ali dva oziroma centimetre v pasu, četudi niso bili na novem prehranskem režimu. V prvem mesecu smo držali stare prehranske navade in vsi so morali pisati dnevnik, kaj zaužijejo med dnevom in koliko pijejo. Na podlagi tega smo se z vsakim posameznikom odločili, kako se bodo odslej prehranjevali. Prav gotovo ne bodo stradali,« pravi Gina.

Prvi mesec zelo pozitiven

»Prvi mesec je šel tudi glede vadbe precej gladko. V glavnem smo prvi teden testirali vsakega posameznika in smo se gibalno spoznavali. Posameznika je pač treba obravnavati specifično. Po prvem mesecu lahko povem, da sta Roberta Chirani in Srečko Gruden zelo marljiva in delavna. Gabrijela Pieri in Giulio Taucer sta se na same začetku včasih malce obotavljala, tako da sem z njima spremenila strategijo, tako da sta zdaj čisto v redu. Razumela sta, da se tu ne hecamo (se posmeje),« je ocenila Lazarevičeva, ki je hkrati opozorila, da se najtežje šele začenja. »Prvi mesec je morda najlažji, saj vsakega posameznika vodi naprej navdušenje. Pokažejo se prve spremembe in vsi so zadovoljni. Zdaj pa smo začeli s kontrolo prehrane. Vsem sem prepovedala sladkarije. No ... bliža se velika oč, kar bo prva težja preizkušnja. Tudi z vadbo bomo pospešili, jo še nekoliko prilagodili in morda komu tudi dodali kak trening.«

