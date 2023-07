Potapljačica Alenka Artnik znova svetovna rekorderka

Slovenska potapljačica Alenka Artnik je znova postala svetovna rekorderka. Na tekmovanju Vertical Blue na Bahamih se je 41-letna Koprčanka v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo (CWTB) potopila na rekordnih 109 metrov.

Koprčanka se je tretji dan tekmovanja potopila 107 metrov in postavila državni in osebni rekord, tri dni kasneje pa je šla še dva metra globlje in znova postala svetovna rekorderka.

Alenka Artnik je leta 2017 postala četrta ženska v zgodovini, ki se je potopila do stotih metrov.

V letih od 2018 do 2021 je šestkrat izboljšala svetovni globinski rekord. Leta 2021 je postala najgloblja ženska potapljačica na vdih s potopom na 122 m v disciplini z monoplavutjo. To znamko je letos sicer izboljšala Italijanka Alessia Zecchini, ki se je na Filipinih potopila do 123 m.