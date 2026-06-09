Povratnik Andrea Mura okrepil Jadranov trenerski štab

Košarkarski strokovnjak Andrea Mura se vrača k Jadranu. Nekdanji trener Jadranove članske ekipe, ki je v zadnjih štirih sezonah deloval pri Futurosi (tri sezone je vodil tržaško ekipo v ženski A2-ligi), bo v prihajajoči sezoni prevzel vodenje perspektivne Jadranove ekipe, ki bo nastopala v prvenstvu U17 »eccellenza«. Gre za mlade košarkarje letnikov 2010 in 2011. Kot so pri Jadranu zapisali v tiskovnem sporočilu, želijo s prihodom izkušenega Mure dvigniti raven svojega mladinskega pogona.

Kot že omenjeno, bo Mura vodil perspektivno ekipo košarkarjev letnikov 2010 in 2011. »Ogledal sem si finalno tekmo ekipe U15, in se pogovoril s trenerjema Pericem in Batichem, ki sta v letošnji sezoni opravila zelo dobro delo, ter s kondicijskim trenerjem Vidonijem. Potrdili so mi, da gre za zelo zanimivo ekipo tako s tehničnega kot s fizičnega vidika. Fantje so tudi zelo delavni in motivirani, tako da so predpogoji za kakovostno delo zelo obetavni,« je dejal Mura. »Po tolikih letih treniranja članskih ekip je zame nova preizkušnja v mladinskih kategorijah zelo stimulativen izziv. Vem, da bom lahko tudi sam lahko napredoval kot trener in da bom lahko tem fantom posredoval svoje izkušnje iz članskih kategorij,« še poudarja.

Pri Jadranu želijo postaviti temelje za bodočo člansko ekipo. »Želja vseh je, da bi ti fantje čez nekaj let dobili svoje mesto v članski ekipi. Zato je prav, da se preizkusijo v verjetno najzahtevnejšem deželnem mladinskem prvenstvu. Čaka nas veliko dela in zelo zahtevna sezona. Mogoče bomo ekipo tudi okrepili,« meni Mura, ki dodaja: »Po štirih sezonah v tako dobro organiziranem klubu, kot je Futurosa, sem tudi sam postal zelo zahteven. Zato želim dvigniti raven pri Jadranu. Tudi sodelovanje z Matijo Joganom in Rokom Heiligsteinom bo zelo tesno. Moja želja je, da bi kdo od fantov iz ekipe U17 mogoče celo občasno že treniral s člani.«