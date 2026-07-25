Z Jadranom v novi sezoni slovenski reprezentant U18

Jadranovi odborniki so poskrbeli še za eno okrepitev, eno najbolj odmevnih v zadnjih letih. Dres združene ekipe bo v novi sezoni oblekel mladi talent, 18-letni play/bek Igor Stjepanović, visok 188 cm.

Perspektivni Ljubljančan prihaja iz vrst APU Udine, kjer je v italijanskem prvenstvu U19 Eccellenza postal eden najpomembnejših igralcev ekipe.

Bil je izbran v najboljšo peterko turnirja Next Gen, na odločilni tekmi za uvrstitev v zaključni del pa je navdušil z neverjetno predstavo ter dosegel 39 točk, 7 skokov in 7 asistenc. Debitiral je tudi že v članski ekipi.

Povrh vsega je Igor član prve peterke slovenske U18 reprezentance, ki bo od 25. julija do 2. avgusta nastopila na Evropskem prvenstvu v Trentu - skupaj z Joksimovićem iz evroligaške Baskonie tvorita pravo udarno moč slovenske košarke.