Sočanke bo vodil Miloš Velikonja

Pri Soči so se za novo sezono odločili za spremembe v trenerskem kadru. Žensko člansko ekipo bodo tako v novi sezoni zaupali Milošu Velikonji, ki bo trenerski stolček prevzel od Aljoše Orla, ki je člansko ekipo vodil v zadnjih dveh sezonah.

Velikonja je v zadnji sezoni treniral pri goriški Azzurri, v trenerski karieri pa se lahko pohvali tudi kot drugi trener slovenske ženske reprezentance U16/U17 v sezoni 2021.

Jedro ženske ekipe D-lige, ki se ji je lani na igrišču za las izmuznilo napredovanje v C-ligo, bo ostalo podobno lanskemu, prišlo bo le do nekaj manjših sprememb, je včeraj napovedal predsednik Soče Igor Tomsic.

Kot smo že poročali, so se pri Soči odločili tudi za zamenjavo trenerja pri moški ekipi, kjer bo dolgoletnega trenerja Luciana Battistija zamenjal Paolo Mattia, ki je bil v sezoni 2020/2021 tudi trener Tinet Prate v A3-ligi.