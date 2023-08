Članska ekipa NK Kras Repen je v ponedeljek začela priprave na novo sezono. Repensko moštvo bo po izpadu iz elitne lige, kamor pa se želi čim prej vrniti, v sezoni 2023/24 nastopalo v promocijski ligi. Na klopi ostaja potrjeni trener Radenko Kneževič, ki pa bo imel na razpolago močno spremenjeno ekipo.

Kateri so cilji in pričakovanja za letošnjo sezono?

Cilj je vsekakor napad na prvo mesto. Želimo se vrniti v elitno ligo, tega ne skrivamo. Pričakovanja so torej ambiciozna. Na končni razplet sezone pa bo vplivalo veliko dejavnikov: če bomo že od priprav trenirali dobro in če bo poškodb ter ostalih zapletov čim manj, imamo dobre možnosti za uspeh. V nasprotnem primeru pa bomo imeli nekaj več težav.

Takoj ste omenili, da ciljate na vrh lestvice. Kakšen je občutek ob tem, da sodite v letošnji sezoni med favorite, medtem ko ste se v lanski elitni ligi borili za obstanek in na koncu izpadli?

Resda smo lani izpadli, pri Krasu pa so ambicije vedno visoke. Predsednik Kocman si vedno želi narediti korak naprej. Lani nam to ni uspelo, letos pa spet ciljamo visoko. Tudi v preteklih sezonah v elitni ligi smo vedno skušali igrati za vrh lestvice, zaradi primanjkovanja kakovosti in drugih razlogov pa smo bili žal nekoliko bolj v ozadju. Prav je, da ciljamo visoko, na nas pa je, da to na igrišču tudi uresničimo.

Kdo so vaši glavni konkurenti?

Na papirju je vsaj pet-šest klubov, ki kotirajo visoko. Forum Julii, ki je tako kot mi v minuli sezoni izpadel, se je med poletjem dodatno ojačil. Visoko meri tudi Corno z našim bivšim napadalcem Volašem, dobro ekipo pa ima tudi tržiški UFM. Prvenstvo bo relativno kratko, odigrali bomo le 30 tekem. Treba bo startati na polno. Kdor bo čim bolje izkoristil začetek prvenstva, bo imel najbrž tudi več možnosti za napredovanje.

V ekipi imate precej novosti. Katere so najpomembnejše?

Ekipa je močno prenovljena, saj imamo kar devet novih igralcev. Etien Velikonja je po pravkar zaključeni poklicni karieri velika okrepitev za naš napad, na sredini igrišča veliko pričakujemo od Kuraja in Perhavca, v obrambi pa od Badžima. Na papirju imamo kvalitetno postavo, igrišče pa bo povedalo, koliko smo dobri.