Obletnice

Praznovali 25 let Doma na Matajure

Slovesnost je potekala ob veselem druženju, kosilu in glasbi

Spletno uredništvo |
Matajur |
28. okt. 2025 | 17:52
    Praznovali 25 let Doma na Matajure
    Slovesnost v Domu na Matajure (SPDT)
Ob 25-letnici odprtja koče Dom na Matajure je Planinska družina Benečije v nedeljo organizirala posebno praznovanje. V ta namen so pripravili planinski pohod, zbrali so se v vasi Mašere in se po poti, ki je v preteklosti vodila na matajurske planinske pašnike podali na vrh »Velike Babe«. Pohoda se je udeležila tudi skupina članov Slovenskega planinskega društva Trst, ki so traso sicer nekoliko skrajšali, saj so štartali pri koči Pelizzo. V lepem sončnem jutru so se na vrhu očaka kmalu začeli zbirati oblaki in preden so pohodniki dosegli vrh, so megle zakrile okoliške vrhove. A nič za to, veselo so se podali v Dom na Matajure, kjer je sledilo druženje ob toplem kosilu in veselih zvokih mladega dua, ki ga sestavljata Jacopo Paravan in Filippo Lauretig. Zbrane je nato nagovorila predsednica Planinske družine Benečija Luisa Battistig.

Zgodovinski posnetek odprtja Doma na Matajure pred 25 leti (SPDT)
Zgodovinski posnetek odprtja Doma na Matajure pred 25 leti (SPDT)

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

