Pred 41 leti košarkarski mojstri očarali Dolino

Pred natanko 41 leti, in sicer 12. junija 1980, je v občinski telovadnici v Dolini potekala edinstvena košarkarska tekma. Na Bregovem igrišču je nastopila jugoslovanska reprezentanca, ki se je v Lipici pripravljala na nastop na olimpijskih igrah v Moskvi. Ob tej priliki je bila reprezentanca razdeljena v A ekipo v plavih dresih in B ekipo v modrih dresih. Zmage so se na koncu veselili plavi (Jugoslavija A) s 119:108. Na igrišču so se zvrstili pravi mojstri: Dražen Dalipagić (z 31 točkami najboljši strelec plavih), Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Zoran Slavnić, Željko Jerkov (s 34 točkami najboljši strelec modrih) in Ratko Radovanović.

Tekmo je organiziralo ZSŠDI, zasluge za edinstveni košarkarski dogodek pa je imel tedanji načelnik košarkarske komisije Andrej Rudež. Pri Bregu so s pomočjo odvetnika in profesorja Petra Močnika, ki je bil na tekmi časomerilec, v prejšnjih dneh naredili povečavo zapisnika in ga izobesili v telovadnici športnega centra Silvano Klabjan v Dolini ter se tako spomnili na nepozabni športni dogodek. Ob koncu pa seveda ne gre prezreti, da je Jugoslavija pod vodstvom selektorja Ranka Žeravice na OI leta 1980 v Moskvi osvojila zlato kolajno.