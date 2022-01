»Pred odhodom v Peking smo kar zaskrbljeni«

Sezona alpskih smučark se že preveša v drugo polovico sezone, pred viškom – zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu – pa preveva karavano tudi nekaj skrbi. Okužbe se množijo tudi med tekmovalkami, tudi sam odhod v Peking pa je še ovit v precej neznank. O tem in še marsičem smo se pogovorili s šefom ženskega svetovnega pokala alpskih smučark, tržaškim Slovencem, ki stanuje na Trbižu v Kanalski dolini, Petrom Gerdolom.

Ste na začetku sezone morda pričakovali, da bo letos po lanski prvi izkušnji v tem pandemičnem obdobju lažje?

Pravzaprav smo pričakovali, da ne bo lahko. Lani smo bili skoraj na vsakem prizorišču sami, turistov ni bilo. Na žičnicah, v hotelih in na smučiščih smo bili skoraj popolnoma izolirani. Zdaj pa ni več tako. Zdajšnje prevladujoče variante novega koronavirusa se tudi zelo hitro širijo, in četudi smo zelo previdni, vstopa virus tudi med nas.

Vas je to presenetilo?

Upali smo, da bo šlo vseeno malo lažje. Velika večina ekip je cepljenih. Res je tudi, da imajo vsi cepljeni, ki se okužijo, zelo rahle simptome in se vrnejo v relativno kratkem času. Je pa res, da sta bila za žensko karavano kritična tista dva tedna v Franciji sredi decembra. Tam smo staknili večino okužb, ki se nekako še zdaj vlečejo. To je bil čas, ko so v Franciji rasle okužbe, ni bilo pa omejitev, vse je bilo odprto, v hotelih in na smučišču je bilo res veliko turistov. Tudi na tekmah je bil obisk zelo visok.

So priporočila na vaših tekmah sicer taka kot lani?

Zelo podobna, do določene mere celo bolj stroga kot lani. Osnova so sicer ukrepi, ki veljajo v posamični državi, v kateri tekmujemo. Po eni strani torej spoštujemo lokalna priporočila, po drugi pa spoštujemo pravila FIS, ki so precej stroga. Vsi cepljeni, tudi tisti, ki so dobili poživitveni odmerek, morajo še vedno predložiti pred prihodom na prizorišče negativen PCR-test. Čisto vsi se torej še testiramo in tako nekako v mejah možnosti nadzorujemo situacijo in odkrivamo tudi nove primere. To je pa kar zahtevno za ekipe, ki morajo na vsakem prizorišču organizirati testiranja, hkrati pa vse to tudi precej stane.

Zdaj morajo biti vsi še toliko bolj pazljivi, saj se približuje odhod v Peking. Koliko je pri dekletih preračunavanja s tem?

Ne vem. Vse precej skrbijo za Peking. Kitajska priporočila so pa še bolj stroga od evropskih. Vse tudi skrbi, kaj se bo zgodilo, če morda okužbo staknejo na Kitajskem: kje bodo preživele karanteno? Po drugi strani pa se je večina tistih, ki so bili proti cepivu, tudi že cepila, saj jim sicer odhod v Peking ne bi bil dovoljen brez dolge karantene. Kdor pa še stoji med »no-vaxi«, pa se je pač že vnaprej odločil, da v Peking ne gre. Pa še nekaj bi povedal.

Prosim.

Skrbijo nas tudi kitajski kriteriji določanja okužbe, ki so po naših informacijah različni od evropskih. Zgodi se lahko, da si v Evropi negativen, tam pa pozitiven. In to pravkar usklajujejo pristojne službe, da ne bo kakršnih koli zapletov.