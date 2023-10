Predsednik OKS Bobinac: Slovenija pripravljena za skupno kandidaturo za OI

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na 141. zasedanju v indijskem Mumbaju objavil, da bo prihodnje leto določil prireditelja zimskih olimpijskih iger za leti 2030 in 2034. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OK) Franjo Bobinac je dejal, da je Slovenija »kot športna velesila pripravljena za skupno kandidaturo za izvedbo OI v prihodnje.«

Že novembra se bo izvršni odbor Moka natančneje seznanil s kandidaturami, predsednik olimpijskega gibanja Thomas Bach pa je danes na zasedanju v Mumbaiju povedal, da tudi Mok »čuti posledice podnebnih sprememb«. Težave so s kandidati za leto 2030, med njimi se je za te igre nazadnje prejšnji teden umaknil japonski Sapporo.

»V OKS poznamo ta problem, tudi nekatere neuradne kandidate, tako da to ni tako pereče. Nekateri kandidati iz Evrope so namreč zelo resni, sam pa lahko rečem, da se v okviru mednarodne olimpijske družine o tem pogovarjamo. V prihodnje bo na vrsti čas za resen razmislek o partnerstvu pri organizaciji OI več držav tako zaradi zmanjšanja stroškov kot trajnostnega vidika in varovanja okolja zaradi izvedbe posameznih disciplin tam, kjer je to najbolj primerno. OKS ima interes za tako partnerstvo, ki so mu naklonjeni tudi v politiki vključno z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport,» je to temo Moka pospremil Bobinac in natančnejše časovnice ni opredelil.

Slovenija je sicer že dvakrat neuspešno kandidirala za skupno izvedbo OI treh dežel (še italijanska Furlanija Julijska krajina in avstrijska Koroška). Najresnejši poskus kandidature je bil za igre 2006, vendar je doslej OI v zgodovini pripravil le en organizator.