Drevišnjo tekmo 20. kroga D-lige med krminsko Albo in Domom so odpovedali manj kot dve uri pred njenim začetkom. V goriški ekipi so v poznem popoldnevu potrdili en primer okužbe s covidom-19, zato je Dom iz previdnosti zaprosil za preložitev dvoboja. V naslednjih dneh se bosta kluba dogovorila za nadomestni termin.