Preložili tekmi Krasa in Sesljana

Zaradi močne burje so na kasnejši datum preložili tekmi 8. kroga povratnega dela nogometne elitne lige, ki bi ju morali igrati danes ob 20. uri. Kras Repen bi moral na Opčinah gostiti San Luigi. Na Opčinah pa je bil tudi na sporedu tržaški derbi med Chiarbolo Ponziano in Sistiano Sesljanom. Vodstva omenjenih klubov so se že zmenila, kdaj bodo nadoknadili drevišnje tekme. Kras Repen bo proti San Luigiju igral čez ne teden, v sredo, 8. marca, ob 20. uri. Sistiana Sesljan pa bo tekmo proti Chiarboli Ponziani nadoknadil v sredo, 22. marca. 15. marca bo namreč spet na sporedu medtedenski krog, ko bo Sistiana Sesljan v Vižovljah gostil prav repenski Kras. Juventina bo danes igrala ob 20. uri v Šlovrencu proti Codroipu.