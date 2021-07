Pri Jadranu napovedali spremembe

Po junijskem občnem zboru AŠZ Jadrana, na katerem je prišlo le do ene spremembe v odboru (umaknil se je podpredsednik in blagajnik Jan Gregori, v odbor pa je pristopil Primož Rogelja), je v zadnjih tednih vendarle prišlo do vidnejših premikov. Predsedniško mesto zapušča Ivana Milič, ki sicer ostaja v odboru, vodenje Jadrana pa bo najbrž prevzela dolgoletna članica nadzornega odbora Alma Znidaršič. Novica sicer še ni uradna, kot so nam potrdili iz Jadranovega tabora, saj se prav v teh dneh v odboru dogovarjajo za porazdelitev novih funkcij. Druga večja novost pa je, da na klopi članske ekipe ne bo več sedel Andrea Mura, zamenjal pa ga bo najbrž Dean Oberdan, ki je v zadnjih sezonah vodil Kontovel v D-ligi. »Z Andreo smo se razšli sporazumno. Zmanjkalo je nekaj energije. Z Deanom se sicer še dogovarjamo, prav pa je, da zaupamo nekomu, ki zelo dobro pozna Jadranovo okolje. Poleg tega pa po opravljenem trenerskem izpitu vendarle lahko vodi ekipo v C-ligi gold,« je dejal Jadranov menedžer Boris Vitez.

Jadran je potrdil vpis v C-ligo gold, ki pa je še polna neznank.