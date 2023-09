Pri ŠK Kras bo igral tudi izkušeni Španec Parent Peral

Četudi je kolesje zgoniškega namiznoteniškega odseka pri Športnem krožku Kras ves čas v pogonu, je tradicionalno septembrsko srečanje, ki so ga včeraj priredili v zgoniškem športnem centru s člani, trenerji, odborniki in starši, vselej začetek novega poglavja. Nova tekmovalna sezona je namreč tik pred vrati, zato je september tudi pravi čas za napoved ciljev, hkrati pa za pogled nazaj na prehojeno pot.

Če bo ženska A2-liga, v kateri se bodo še naprej borile neutrudne Martina, Vanja in Katja Milič ob pomoči okrepitve, Novogoričanke Gaje Mavri, tudi letos nosilka celega društvenega pogona, pa se pozornost - tudi na račun vse odmevnejših rezultatov - preveša na moško člansko ekipo. Lani sta Erik Paulina in Francesco Trevisan ob pomoči deklet in trenerja Dušana Michalke napredovali v B1-ligo. Kot novinci pa lige nočejo le okusiti, a si kot cilj zastavljajo uvrstitev med najboljše štiri ekipe skupine. V pomoč fantom je Kras iz Barcelone pripeljal tudi kakovostnega igralca Xaviera Parent Perala, ki bo imel sicer dvojno vlogo. Zagotovo bo mlajšim v pomoč v ligi, pomemben pa bo tudi pri treniranju in posledični skrbi za napredek mladih.

Prvenstvo B1-lige se bo začelo v soboto, 7. oktobra, že prihodnji konec tedna pa čaka krstni nastop v novi sezoni dekleta v A2-ligi in B-ligi.

Trem članskim ekipam se v državnih ligah pridružuje tudi paralimpijska A2-liga. Piramida ekip se nato nadaljuje na deželni ravni, kjer bo tekmovalo še sedem ekip.

Septembrsko srečanje je vsako leto znova tudi prava priložnost, da v klubu pogledajo na prehojeno pot. Ta je bila s kopico ekipnih in posamičnih uspehov spet zelo uspešna. Na državni in evropski ravni so se izkazali in osvojili kolajne Federico Carmeli, Sonja Doljak, Ettore Malorgio, Erik Paulina, Riccardo Pistan, Damiana Sedmach, Jan Slavec, Isabella Torrenti, Francesco Trevisan in Sonja Milič. Dolg aplavz sta si včeraj zaslužila tudi svetovni in evropski prvak Matteo Parenzan, pa še najbolj zaslužen za vse uspehe trener Dušan Michalka. Vsi so bili nagrajeni in posebej pohvaljeni. Pohvalne besede društvu in športnikom je namenila tudi podžupanja občine Zgonik Martina Budin. Prav občinski upravi, pa še ZSŠDI-ju in ZKB so šle tudi zahvale društva za nenehno finančno podporo.

Utemeljitve

Federico Carmeli - državni prvak v ekipnem mladinskem prvenstvu U15, bronas pri moških dvojicah U15, državni prvak italijanskega nižješolskega ekipnega prvenstva

Sonja Doljak - bronasta kolajna v ženskih dvojicah over 50 na državnem veteranskem prvenstvu

Ettore Malorgio - srebrna kolajna na paralimpijskem prvenstvu v 5. razredu.

Katja Milič - srebrna kolajna med posameznicami, v ženskih dvojicah in mešanih dvojicah over 40 na državnem veteranskem prvenstvu

Matteo Parenzan - državni paralimpsijki prvak v razredu 6, zmagovalec mednarodnega open prvenstva Španije in Slovenije, svetovni in evropski prvak.

Erik Paulina – državni prvak v ekipnem mladinskem prvenstvu U15, bronast pri moških dvojicah U15, državni prvak italijanskega nižješolskega ekipnega prvenstva, državni prvak moške dvojice 3. kategorije, državni prvak z deželno reprezentanco na Trofeji dežel, bronast mešane dvojice U15, je član državne mladinske reprezentance, z ekipo je napredoval v državno B1-ligo

Riccardo Pistan - državni prvak U11 ekipno

Damiana Sedmach - bronasta kolajna v ženskih dvojicah over 50 na državnem veteranskem prvenstvu

Jan Slavec - državni prvak ekipno U11, državni prvak v moških dvojicah U11, bronast med posamezniki U11

Isabella Torrenti - bronasta kolajna v ženskih dvojicag in med posaemznicami over 70, srebrna v mešanih dvojicah over 70

Francesco Trevisan - državni prvak v ekipnem mladinskem prvenstvu U15, bronas pri mešanih dvojicah U13, srebrn posamezno U13, državni prvak moške dvojice 3. kategorije, državni prvak 3. kategorije posamezno, državni prvak z deželno reprezentanco na Trofeji dežel, srebrn na evropskem prvenstvu U13 ekipno in med posamezniki, bronast na evropskem prvenstvu U15 v moških dvojicah, je član državne mladinske reprezentance, z ekipo je napredoval v državno B1-ligo

Leonardo Trevisan – državni prvak ekipno U11, državni prvak moške dvojice U11, srebrn med posamezniki U11 in bronast med posamezniki v 5. kategoriji

Milič Sonja - državna prvakinja ženske dvojice Over 65, srebrna in bronasta v mešanih dvojicah over 65, na evropskem prvenstvu bronasta med posameznicami over 65

Michalka Dušan – zaslužen za vse dosežene rezultate, ne samo na državnem nivoju, predvsem pa ključen pri napredku v tehnično-taktičnem pogledu pri mladih in manj mladih